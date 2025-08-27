Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Rinktinės rekordą įvertinęs Valančiūnas: vienas gerumas su kitu blogumu

2025-08-27 16:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 16:02

Lietuvos rinktinė gali kiek atsipūsti – pirmoji pergalė Europos čempionate jau sąskaitoje. Lietuviai 94:70 sutriuškino Didžiosios Britanijos nacionalinę komandą.

J.Valančiūnas buvo arti dvigubo dublio (BNS nuotr.)
44

Lietuvos rinktinė gali kiek atsipūsti – pirmoji pergalė Europos čempionate jau sąskaitoje. Lietuviai 94:70 sutriuškino Didžiosios Britanijos nacionalinę komandą.

0

Po susitikimo Jonas Valančiūnas, pelnęs 18 taškų ir nusiėmęs 9 kamuolius per 21 minutę, teigė, kad jaudulys juntamas buvo, bet svarbiausia, kad pavyko laimėti.

„Kad ir koks testas buvo sunkus, ypač pradžioje, bet įvykdėme, ką susiplanavome ir paėmėme pergalę. Tas svarbiausia, kad pavyko laimėti. Pirmas mačas, jaučiasi jauduliukas, norų ir tikslų daug. Gerai, kad susitvarkėme su viskuo“, – sakė jis.

– Prastas baudų ir tritaškių pataikymas, kaip galima tai paaiškinti?

– Galima kaltinti daug ką. Manau, kad turime rytoj dieną pamėtyti, pataikyti, nurašykime jauduliui.

– Ankstyvas rungtynių laikas turi įtakos organizmui?

– Kai nori kažkur prisikabinti, visada rasi. Jie gi irgi žaidžia taip pat, ne vėliau. Abiem komandoms sąlygos tokios pat.

– Tubelis puikiai pradėjo čempionatą. Kiek džiugu už jį?

– Gerai sustovėjo gynyboje, ypač greitame puolime buvo aktyvus, traukė su kamuoliu, bėgo. Jis padarė savo darbą, sužaidė gerai. Čia pirmos rungtynės, nemažai liko.

– Kada pastarąjį kartą išprovokavote pražangą, metant tritaškį?

– Tūkstantis devyni šimtai... Nežinau (Juokiasi). Darome viską, kad rezultatas būtų į pliusą.

– Ar reikia prisitaikyti prie teisėjavimo?

– Visada reikia, kiekvienas teisėjas situacijas mato kitaip, todėl ir yra teisėjų skautingas, kaip žaisti prie vieno ar kito. Viską reikia matyti ir sekti.

– Lietuva pagerino visų laikų Europos čempionatų atkovotų kamuolių rekordą – 57. Ar čia bus esminis akcentas – kova po lenta?

– Nepataikėme nei mes, nei jie, tai daug atkovotų kamuolių. Pakeltume procentą, gal pamažėtų kamuolių. Vienas gerumas su kitu blogumu, nežinau.

– Kiek smagiau rungtynes pradėti starto penkete?

– Nesureikšminu. Atvykome laimėti, o ne ego rodyti. Kitokios komandos, kitokios akistatos, turime tikslą ir treneris mato viziją. Jis nedaro, kad mums būtų blogiau, daro, kaip geriau.

– Ar turite gimtadienio sveikinimą Biručiui?

– Pasveikinau, gal ir dovaną įteiksiu, tortuką kokį (Juokiasi)

