TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Normantas: tritaškių procentas buvo tragedija

2025-08-27 15:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 15:51

Lietuvos rinktinė pergale 94:70 prieš britus atidarė Europos čempionatą.

M.Normantas buvo vienas rezultatyviausių komandoje (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinė pergale 94:70 prieš britus atidarė Europos čempionatą.

0

Margiris Normantas šiame susitikime buvo vienas rezultatyviausių ir per 24 minutes pasižymėjo 12 taškų, 4 atkovotais kamuoliais bei 16 naudingumo balų.

Po susitikimo jis pasidžiaugė pergale, tačiau ne baudų ir tritaškių taiklumu. Pataikyti 2 tritaškiai iš 17 (12 proc.) ir 20 baudų iš 34 (59 proc.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmose rungtynėse visada būna jauduliuko, kol pramušame. Tritaškio procentas turbūt tragedija... Tą ir baudas turime susitvarkyti. Taip pat nusiraminti, žaisti tą, ką žaidžiame, ir viskas bus gerai.

Ar gerai, kad pradėjome čempionatą kova su britais? Nežinau. Viskas gerai išsidėliojo“, – sakė jis.

Gynėjas nesikabino prie mačo laiko tik teigė, kad prie tokio ankstyvo žaidėjai pratę nėra. „Priprasime“.

Pasak jo, kertinis žmogus, perlaužęs rungtynes, buvo Ąžuolas Tubelis.

„Niekas nepramušė, visi savo darbą dirbome“, – teigė jis.

Pats M.Normantas savo vaidmenį šioje komandoje apibūdino trumpai: „Esu atsakingas už energiją, turiu eiti spausti, o kaip gaunasi puolime, nuo dienos priklauso“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

