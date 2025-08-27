Normantas: tritaškių procentas buvo tragedija

Margiris Normantas šiame susitikime buvo vienas rezultatyviausių ir per 24 minutes pasižymėjo 12 taškų, 4 atkovotais kamuoliais bei 16 naudingumo balų.
Po susitikimo jis pasidžiaugė pergale, tačiau ne baudų ir tritaškių taiklumu. Pataikyti 2 tritaškiai iš 17 (12 proc.) ir 20 baudų iš 34 (59 proc.).
„Pirmose rungtynėse visada būna jauduliuko, kol pramušame. Tritaškio procentas turbūt tragedija... Tą ir baudas turime susitvarkyti. Taip pat nusiraminti, žaisti tą, ką žaidžiame, ir viskas bus gerai.
Ar gerai, kad pradėjome čempionatą kova su britais? Nežinau. Viskas gerai išsidėliojo“, – sakė jis.
Gynėjas nesikabino prie mačo laiko tik teigė, kad prie tokio ankstyvo žaidėjai pratę nėra. „Priprasime“.
Pasak jo, kertinis žmogus, perlaužęs rungtynes, buvo Ąžuolas Tubelis.
„Niekas nepramušė, visi savo darbą dirbome“, – teigė jis.
Pats M.Normantas savo vaidmenį šioje komandoje apibūdino trumpai: „Esu atsakingas už energiją, turiu eiti spausti, o kaip gaunasi puolime, nuo dienos priklauso“.
