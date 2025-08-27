Vakarą prieš rungtynes prisiminęs Tubelis: pridariau klaidų gynyboje

17 taškų per 21 minutę įmetęs ir 21 naudingumo balą surinkęs Senojo žemyno pirmenybėse debiutavęs ĄžuolasTubelis buvo kuklus teigdamas, kad pridarė klaidų gynyboje ir turi sunkiai dirbti, nes yra jauniausias rinktinės narys.
Kieta kova ir sirgalių emocijos: Europos čempionato starte susitinka Lietuva ir Didžioji Britanija
(44 nuotr.)
Lietuva – Didžioji Britanija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Naktį prieš priminiau sau, kur esu. Miegojau gerai, laikiausi tos pačios rutinos ir tiek. Eini ir žaidi iš visų jėgų už Lietuvą“, – sakė puolėjas.
– Britai buvo priartėję, žaidimas neatrodė užtikrintas. Tai buvo pirmojo mačo efektas?
– Viskas susideda po truputį, viskas normalu. Britai greitai bėga į puolimą, gali pataikyti sunkius metimus. Pabaigoje gal atsipalaidavome, bet vėliau susitvarkėme gynybą ir viskas buvo gerai. Per daug gal buvo klaidų, pats priėmiau blogų sprendimų.
– Ar ankstyvas rungtynių laikas turėjo įtakos?
– Man asmeniškai ne. Visada einu miegoti tuo pačiu metu, gerai išsimiegu. Nueini, pavalgai ir tiek. Tik nebuvo rytinio pamėtymo, nes būtų tekę tai daryti 8 valandą ryto. Keista dienos metu žaisti, bet čempionatuose taip būna.
– Koks jausmas buvo pamačius tiek sirgalių tribūnose?
– Geras jausmas. Tai yra vienas iš pirmų mano oficialių čempionatų. Puerto Rike tik žaidžiau, bet čia gausiai susirinko sirgaliai. Pamenu, kad per televizorių žiūrėdavau ir jie garsiai girdėdavosi, dabar įsitikinau, jog tikrai yra garsūs. Smagu žaisti, jautiesi tarsi namuose.
– Kiek jums buvo svarbu pradėti čempionatą tokiu geru pasirodymu?
– Jūs matote tik puolimą, bet mano klaidų gynyboje buvo. Sprendimai irgi nebuvo patys geriausi, galima buvo nerizikuoti tiek. Turiu pasitaisyti. Puolime darau tai, ką turiu daryti – bėgu, stengiuosi išlaikyti greitį. Varžovai nelabai mėgsta grįžti į gynybą, tą stengiausi išnaudoti.
– Britai kažkuo nustebino ar nuvylė?
– Aš nežinojau, ko tikėtis. Pirmą kartą esu Europos čempionate. Kaip jauniausias žaidėjas turiu ateiti ir arti aikštelėje. Sunkiai dirbti, gynyboje kovoti dėl kamuolių, o taškų rinkimas jau bus vėliau.
Šaltinis:
krepsinis.net
