  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Lietuva užfiksavo Europos čempionato rekordą

2025-08-27 16:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 16:03

Lietuvos rinktinė pirmose Europos čempionato rungtynėse užfiksavo visų laikų turnyro rekordą.

rungtynių akimirka | BNS nuotr.

rungtynių akimirka | BNS nuotr.

0

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susitikime prieš Didžiosios Britanijos komandą atkovojo net 57 kamuolius ir tai yra turnyro rekordas. Ankstesnis rekordas yra 54 atkovoti kamuoliai, kuris priklauso Kroatijai ir okupantams.

Lietuvių gretose pagal atkovotus kamuolius ryškiausias buvo Jonas Valančiūnas – 9. Įdomu tai, kad iš visų 12 žaidusių krepšininkų nei vieno kamuolio nenusiėmė tik Ignas Sargiūnas.

Lietuviai šį mačą laimėjo rezultatu 94:70.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

