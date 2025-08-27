Lietuva užfiksavo Europos čempionato rekordą

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susitikime prieš Didžiosios Britanijos komandą atkovojo net 57 kamuolius ir tai yra turnyro rekordas. Ankstesnis rekordas yra 54 atkovoti kamuoliai, kuris priklauso Kroatijai ir okupantams.
Lietuvių gretose pagal atkovotus kamuolius ryškiausias buvo Jonas Valančiūnas – 9. Įdomu tai, kad iš visų 12 žaidusių krepšininkų nei vieno kamuolio nenusiėmė tik Ignas Sargiūnas.
Lietuviai šį mačą laimėjo rezultatu 94:70.
