Staigmena Kipre: Europos čempionai sugėrė kartvelų smūgį

Šioje grupėje dar varžosi Bosnija ir Hercegovina, Kipras, Italija ir Graikija.
Sąlygas aikštėje kartvelai pradėjo diktuoti nuo pirmųjų minučių ir greitai įgijo apčiuopiamą persvarą (20:12), bet ispanai dar antrajame kėlinyje išsiveržė trumpam į priekį (33:32), o į pertrauką ėjo ilsėtis atsilikinėdami per vieną metimą – 35:37.
Trečią kėlinį Sakartvelas pradėjo užtikrintai ir po Giorgi Shermadinio taškų pirmąkart įgijo dviženklę persvarą (57:47), o visiškas Aleksandro Džikičiaus auklėtinių dominavimas prasidėjo lemiamame ketvirtyje.
Likus 7 minutėms ispanai priartėjo iki trijų taškų (58:61), bet Sandro Mamukelashvili sulaukė Goga Bitadzes ir Beka Burjanadzes pagalbos, spurtavo 17:4 ir nurūko nepavejamai į priekį – 78:62.
Nugalėtojams S.Mamukelashvili per 31 minutę surinko 19 taškų (4/5 dvit., 2/6 trit., 5/6 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus ir 24 naudingumo balus.
Sakartvelas sulaukė ir savo kapitono, Tornike Shengelios, pagalbos. Puolėjas per 20 minučių fiksavo 13 taškų (4/9 met.), 2 atkovotų kamuolių ir 9 naudingumo balų rodiklius.
Sakartvelas: Sandro Mamukelashvili 19 (7 atk. kam., 6 rez. perd., 24 naud.), Goga Bitadze 15, Tornike Shengelia 13, Kamaras Baldwinas 12, Duda Sanadze 11.
Ispanija: Juancho Hernangomezas 13, Santi Aldama 12 (2/10 trit.), Dario Brizuela 11.
