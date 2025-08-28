Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Staigmena Kipre: Europos čempionai sugėrė kartvelų smūgį

2025-08-28 17:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-28 17:00

Limasolyje (Kipras) startavo Europos čempionato C grupės kovas, kur smūgį sugėrė titulą ginanti Ispanija (0/1). Sergio Scariolo auklėtiniai atidarymo mače 83:69(20:17, 17:18, 20:14, 26:20) kapituliavo prieš Sakartvelą (1/0).

Šioje grupėje dar varžosi Bosnija ir Hercegovina, Kipras, Italija ir Graikija.

Sąlygas aikštėje kartvelai pradėjo diktuoti nuo pirmųjų minučių ir greitai įgijo apčiuopiamą persvarą (20:12), bet ispanai dar antrajame kėlinyje išsiveržė trumpam į priekį (33:32), o į pertrauką ėjo ilsėtis atsilikinėdami per vieną metimą – 35:37.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Trečią kėlinį Sakartvelas pradėjo užtikrintai ir po Giorgi Shermadinio taškų pirmąkart įgijo dviženklę persvarą (57:47), o visiškas Aleksandro Džikičiaus auklėtinių dominavimas prasidėjo lemiamame ketvirtyje.

Likus 7 minutėms ispanai priartėjo iki trijų taškų (58:61), bet Sandro Mamukelashvili sulaukė Goga Bitadzes ir Beka Burjanadzes pagalbos, spurtavo 17:4 ir nurūko nepavejamai į priekį – 78:62.

Nugalėtojams S.Mamukelashvili per 31 minutę surinko 19 taškų (4/5 dvit., 2/6 trit., 5/6 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus ir 24 naudingumo balus.

Sakartvelas sulaukė ir savo kapitono, Tornike Shengelios, pagalbos. Puolėjas per 20 minučių fiksavo 13 taškų (4/9 met.), 2 atkovotų kamuolių ir 9 naudingumo balų rodiklius.

Sakartvelas: Sandro Mamukelashvili 19 (7 atk. kam., 6 rez. perd., 24 naud.), Goga Bitadze 15, Tornike Shengelia 13, Kamaras Baldwinas 12, Duda Sanadze 11.

Ispanija: Juancho Hernangomezas 13, Santi Aldama 12 (2/10 trit.), Dario Brizuela 11.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

