TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – garsi Lietuvos dainininkė: ar atpažįstate?

2025-09-05 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 16:25

Senos vaikystės nuotraukos – vienas svarbiausių sentimentų, nukeliančių atgal į vaikystę. Šį kartą archyviniais kadrais pasidalino žinoma Lietuvos dainininkė. Ar pavyks atpažinti?

Senos vaikystės nuotraukos – vienas svarbiausių sentimentų, nukeliančių atgal į vaikystę. Šį kartą archyviniais kadrais pasidalino žinoma Lietuvos dainininkė. Ar pavyks atpažinti?

5

Žinoma dainininkė savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais iš vaikystės. Šiais kadrais moteris leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Archyvinis kadras
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Archyvinis kadras

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kas ši moteris?

Nuotraukose matoma maža mergaitė, dar mokyklinio amžiaus. Nuotraukoje ji matoma viena, vėliau su mokytoja, o tada su visa klase.

Nuotraukoje matoma žinoma Lietuvos dainininkė Irma Jurgelevičiūtė.

Moteris šiais kadrais pasidalino savo socialiniuose tinkluose.

View this post on Instagram

A post shared by Irma Jurgelevičiūtė (@irmajurgeleviciute)

Pasidalinusi šiais kadrais moteris rašo:

„Apie tave, mano klasiokę, 37 mokyklą, F klasę – jausmų šnaresys neduoda ramybės. Apie tave, apie brangiausius mokytojus, apie prabėgusius rugsėjus ir apie tą basą laiką prisiminimuose kaip bėgome visa klasė, visi alei vieno iš pamokų!

Sutarėm ir varom... Arba ant kėdės užpilam klijų ir laukiam, kol „prisės“... Arba tarp žurnalo lapų, kur rašydavo pažymius, priberiam maltų pipirų ir laukiam čiaudulių. Arba kaip pas dantistę vesdavo, slėpėmės po suolais.

Ot, buvo laikai, bet buvom visi už vieną ir vienas už visus! Kur gi tu esi dabar, mano klasioke? Kaip tu? Londone, Vokietijoje, Amerikoje ar Garliavoje, kur bebūtum, dzin... Pasilabinki, gal prisiminimą raštelki, nes faina žinoti, kad esi.

Pavėluotai, bet su Rugsėjo 1-ąja, klasiokus ir mokytojus ir visus, kuriems šis mokslų rugsėjis pirmas ar paskutinis“.

Irma Jurgelevičiūtė – žinoma Lietuvos dainininkė. Moteris dainuoja viena arba su grupe „Dinamika“.

Pranašas
Pranašas
2025-09-05 16:46
Neteisk kitu ir pati nebusi teisiama ir svarbiausia lazdos terbos ir kalejimo nišsižadek.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
