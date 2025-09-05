Archyviniame kadre – garsi Lietuvos dainininkė: ar atpažįstate?

Žinoma dainininkė savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais iš vaikystės. Šiais kadrais moteris leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Kas ši moteris?
Nuotraukose matoma maža mergaitė, dar mokyklinio amžiaus. Nuotraukoje ji matoma viena, vėliau su mokytoja, o tada su visa klase.
Nuotraukoje matoma žinoma Lietuvos dainininkė Irma Jurgelevičiūtė.
Moteris šiais kadrais pasidalino savo socialiniuose tinkluose.
Pasidalinusi šiais kadrais moteris rašo:
„Apie tave, mano klasiokę, 37 mokyklą, F klasę – jausmų šnaresys neduoda ramybės. Apie tave, apie brangiausius mokytojus, apie prabėgusius rugsėjus ir apie tą basą laiką prisiminimuose kaip bėgome visa klasė, visi alei vieno iš pamokų!
Sutarėm ir varom... Arba ant kėdės užpilam klijų ir laukiam, kol „prisės“... Arba tarp žurnalo lapų, kur rašydavo pažymius, priberiam maltų pipirų ir laukiam čiaudulių. Arba kaip pas dantistę vesdavo, slėpėmės po suolais.
Ot, buvo laikai, bet buvom visi už vieną ir vienas už visus! Kur gi tu esi dabar, mano klasioke? Kaip tu? Londone, Vokietijoje, Amerikoje ar Garliavoje, kur bebūtum, dzin... Pasilabinki, gal prisiminimą raštelki, nes faina žinoti, kad esi.
Pavėluotai, bet su Rugsėjo 1-ąja, klasiokus ir mokytojus ir visus, kuriems šis mokslų rugsėjis pirmas ar paskutinis“.
Irma Jurgelevičiūtė – žinoma Lietuvos dainininkė. Moteris dainuoja viena arba su grupe „Dinamika“.
