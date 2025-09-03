Paaiškėjo sunkiai sergančios 57-erių Céline Dion būklė

Moteris jautriai kreipėsi į susirinkusiuosius ir atskleidė, kad norėtų būti kartu Bazelyje.
Skyrė jautrius žodžius
Žvaigždė 1988 m. laimėjo konkursą Šveicarijai, todėl buvo kalbama, kad ji žengs į sceną, tačiau tiesioginio eterio metu parodė jos iš anksto įrašytą video.
„Mieli „Eurovizijos“ šeimos nariai ir dalyviai, mieli muzikos gerbėjai visame pasaulyje. Labiau už viską norėčiau dabar būti su jumis Bazelyje. Šveicarija amžinai užims ypatingą vietą mano širdyje. Tai šalis, kuri manimi patikėjo ir suteikė man galimybę būti nepaprastos šventės dalimi. Atstovaudama Šveicarijai, laimėjau „Euroviziją“ 1988 m. Tai buvo akimirka, pakeitusi mano gyvenimą.
Esu labai dėkinga visiems, kurie mane palaikė. Dabar, po 37-erių metų, žinau, kaip džiugu matyti, kai Šveicarija vėl laimėjo šį neįtikėtiną konkursą. Šveicarijos žmonėms sakau – ačiū jums už jūsų meilę, šis vakaras – jūsų, ir tikiuosi, kad jaučiate tokį pasididžiavimą, kaip ir aš.
Muzika mus vienija, ne tik šį vakarą, ne tik šią nuostabią akimirką, muzika – mūsų galia, stiprybė, ji visada yra, kai mums jos reikia. Europa ir visas pasauli, apkabinu jus, bučiuoju“, – jautriai sakė ji.
Paaiškėjo, kodėl nelipo ant scenos
57-metė Celine, naujame dokumentiniame filme, skirtame jos albumo „D'eux“ 30-mečiui paminėti, atskleidė, kad buvo Bazelyje, kad galėtų pasirodyti „Eurovizijos“ finale, tačiau dėl sveikatos problemos paskutinę akimirką buvo priversta pasitraukti. Tuomet gerbėjai išvydo iš anksto įrašytą vaizdo įrašą.
Pusfinalio metu Celine pasirodė ekrane ir žiūrovams pasakė, kad „nieko labiau nenorėtų“, kaip dalyvauti konkurse, skelbė mirror.co.uk.
Fanai įtarė, kad ji gali pasirodyti finale, kai Bazelyje buvo pastebėtas jos privatus lėktuvas.
Vos kelias valandas prieš laidą „Eurovizijos“ direktorius Martin Green CBE taip pat užsiminė apie dainininkės pasirodymą. Paklaustas, ar ji pasirodys, jis atsakė: „Kalėdų Senelis egzistuoja, ir jums teks palaukti ir pažiūrėti.“
Tačiau Celine nepasirodė ir nedalyvavo didžiajame finale. Prancūzijos naujienų svetainė „Le Parisien“ pranešė, kad ji turėjo atlikti savo laimėjusią „Eurovizijos“ dainą „Ne Partez Pas Sans Moi“, o repeticijų metu net buvo grojamas jos fragmentas.
Tačiau atvykusi į renginio vietą Celine patyrė priepuolį, dėl kurio negalėjo dainuoti ir turėjo išvykti. Vietoj to keturi 2024 m. konkurso dalyviai atliko dainininkės garbei skirtą kūrinį.
Celine nuo 2022 m. serga retu nervų sutrikimu – Stiff Person sindromu, kuris labai paveikė jos sveikatą ir gebėjimą koncertuoti. 2024 m. ji galėjo pasirodyti Eifelio bokšto viršūnėje per Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją, tačiau prieš metus ji turėjo atšaukti keletą „Courage World Tour“ koncertų, nes kentėjo nuo spazmų.
Naujausi pranešimai teigia, kad Celine sveiksta ir „švelniai repetuoja“, kad galėtų vėl koncertuoti.
„Ji jaučiasi puikiai, jos sveikata gerėja ir ji vėl pasiekia aukštas natas. Ji švelniai repetuoja namuose ir tęsia fizinę terapiją, kad išgydytų SPS. Ji gana gerai juda, o jos balsas skamba nuostabiai, nes ji atlieka daug balso pratimų“, – sakė šaltinis.
