Irma Jurgelevičiūtė pranešė naujieną: pademonstravo ir pribloškiančius išvaizdos pokyčius

Didžiausius hitus „Palinkėk man gero vėjo“, „Meilės lietus“, „Padovanok man“ ar „Ačiū tau“ dainuojančios daugiatūkstantinės minios įkvepia grupės narius nesustoti ir eiti toliau, rašoma pranešime spaudai.
„Tai nebuvo vienkartinė nostalgijos banga – tai buvo įrodymas, kad tikra muzika nemiršta, o dešimtmečius brandintas ryšys su klausytoju yra stipresnis už bet kokias pauzes“, – šypsosi Irma Jurgelevičiūtė, koncertuose subrandintą energiją panaudojanti naujai kūrybai.
Per savo įspūdingą karjerą nuo 1992 metų net 13 albumų išleidusi „Dinamika“ didžiosiomis raidėmis įsirašė į šalies pop muzikos istoriją, o po 19-os metų pertraukos, grupės 30-mečio proga, pristatė populiariausių dainų kompaktinę ir vinilinę plokšteles.
Prabėgus net 34 metams po grupės įsikūrimo, naujasis 2026-ųjų „Dinamikos“ turas – tai ne žvilgsnis atgal, o ambicingas kopimas į ateitį. Tai manifestas, kuriame legendiniai hitai skambės su nauja jėga, apvilkti šiuolaikišku ir galingu garsu.
Kartu su futuristinį įvaizdį jau besimatuojančiais Irma ir Gintautu scenoje taip pat pasirodys gyva grupė, šokėjai, pritariantys vokalistai ir šou, vertas pilnų salių.
„Mes ir mūsų klausytojai užaugome, „Dinamikos“ dainas dainuoja ištisos kartos, bet esminis dalykas – energija, kuri gimsta mums susitikus akis į akį – liko tokia pat stipri, o gal dabar ji net dar stipresnė“, – sako G. Brokas. – „Dabar mes grįžtame ne kažką įrodinėti, o kartu su tauta švęsti gyvenimą ir popmuziką, kuri gyvena toliau.“
„Žaviuosi Irmos ir Gintauto energija, profesionalumu ir noru kelti kokybės kartelę į viršų su kiekvienu pasirodymu. Liepą kartu sudrebinome Palangą – tai buvo puikus atspirties taškas tam, ką ruošiame dabar, kai „Dinamika“ ir vėl garsiausiai skamba Lietuvoje ir už jos ribų“, – teigia turą organizuojančios „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.
„Dinamikos“ koncertai vyks:
2026 03 06 Klaipėda „Švyturio“ arena
2026 03 14 Šiauliai „Šiaulių“ arena
2026 03 20 Vilnius „Twinsbet“ arena
2026 03 27 Kaunas „Žalgirio“ arena
Turo bilietus platina „Bilietai.lt“.
