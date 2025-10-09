Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aktorius Viačeslavas Mickevičius parodė, kaip pamokė „laido riterį“: paviešino visiems

2025-10-09 19:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 19:02

Aktorius Viačeslavas Mickevičius pasidalijo, kaip nusprendė pamokyti vadinamuosius „laido riterius“, internete liejančius piktus komentarus. Žinomas vyras susirado vieno iš internautų telefono numerį ir jam paskambino.

5

Netrukus pokalbį jis paviešino socialiniame tinkle.

Paskambino „laido riteriui“

V. Mickevičius internete susirado asmens, kuris jį kritikavo numerį ir jam paskambino, o visą pokalbį paviešino socialiniame tinkle.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žiūrėkit, kaip reikia kovoti su heiteriais, vienas žmogus negražiai parašė komentaruose, radau jo numerį, skambinu jam“, –„Slavka Channel“ vaizdo įraše kalbėjo jis.

Netrukus laido riteris atsiliepė ir sulaukė raginimo iš Viačeslavo: „ Jūs pas mane labai negražiai komentaruose parašėt, duodu penkias minutes ištrint komentarą.“

„Kur čia? Kur taip yra?“ – paklausė laido riteris.

„Pas Viačeslavą Mickevičių. Jūs parašėt, kad koks čia da***bų maršas“, – atsakė jam aktorius.

Internete pykti liejantis žmogus neslėpė, kad būtent jis taip parašė ir paprašė, kad atsiųstų nuorodą, kur jam reikia ištrinti komentarą.

„Tai atsiųsk nuorodą kur ten, ištrinsiu, jei tau taip blogai“, – pasakė interneto komentatorius.

„Nu man ne blogai, čia tau gali būti blogai. Jau keturios minutės su puse liko“, – atsakė jam aktorius.

„Oi, oi negąsdink, o kas tu ten toks? Kacapas? Ar kas tu ten toks?“ – teiravosi vyras.

Galiausiai vyras pasakė, kad ištrins komentarą, tačiau užplūdo jį necenzūriniais žodžiais ir padėjo ragelį.

V. Mickevičius vėl jam paskambino ir paprašė atsiprašyti.

„Gerai, pardon, sorry, atsiprašau ir t.t.“, – nepatenkintas pasakė laido riteris.

