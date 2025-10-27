Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės patarėjas apie kandidatą į krašto apsaugos ministro postą: „Tai dienų klausimas, manau“

2025-10-27 13:30 / šaltinis: BNS
2025-10-27 13:30

 Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas sako, kad kandidatas į krašto apsaugos ministrus turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis.

Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Jonas Balčiūnas

 Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Jonas Balčiūnas

0

„Krašto apsaugos ministro pavardė, tikiuosi, kad jau artimiausiomis dienomis paaiškės“, – žurnalistams pirmadienį sakė Ingos Ruginienės atstovas.

„Jau tai dienų klausimas, manau“, – pridūrė jis.

Vyriausybės vadovė praėjusią savaitę žadėjo kandidatą vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM) pristatyti šios savaitės pradžioje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, anksčiau ministre buvusi Dovilė Šakalienė šias pareigas paliko, praradusi premjerės pasitikėjimą.

Pastaruoju metu daugiausia klausimų sulaukė spalio viduryje KAM surengtas susitikimas su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie po jo socialiniuose tinkluose paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą, paaiškėjo, kad krašto apsaugai numatyti 5,38 proc. BVP. 

D. Šakalienės teigimu, pirminiame projekte lėšos krašto apsaugai nesiekė 4 proc. BVP, o spalio 1 dieną Vyriausybės pasitarime buvo pristatytas projektas, kuriame numatyta 4,87 proc. BVP.

Buvusios ministrės duomenimis, gynybos biudžetas iki 5,38 proc. BVP skubiai padidintas tik spalio 14 dieną. Tą pačią dieną, kai KAM vyko neformalus susitikimas su nuomonės formuotojais, visuomenininkais, žurnalistais.

Premjerė sako, kad biudžetas pastarosiomis savaitėmis buvo nuolat koreguojamas, ir tai yra normali praktika, o buvusios ministrės komentarus vadina klaidinančiais.

Kaip rašė BNS, galimais kandidatais pakeisti D. Šakalienę buvo įvardijami krašto apsaugos viceministrai Tomas Godliauskas ir Karolis Aleksa, pastarąjį pareigas paliekanti socialdemokratė įvardijo kaip pirmąjį pasirinkimą.

K. Aleksa vasarį įstojo į Socialdemokratų partiją.

Būtent partietį socialdemokratai ir siekia paskirti ministru, tačiau to nelaiko būtina sąlyga.

