Heung-min Sono galimas sugrįžimas į Europą: atsidūrė „AC Milan“ taikinyje po MLS sezono

Pasak „The Sun“ ir „Chosun Ilbo“, 33-ejų Pietų Korėjos rinktinės kapitonas svarsto trumpalaikę nuomos sutartį su „AC Milan“, kuri būtų aktyvuota po MLS sezono pabaigos ir galėtų trukti iki 2026 m. pavasario. Toks žingsnis įmanomas dėl vadinamosios „Davido Bechamo sąlygos“, įtrauktos į jo kontraktą su „Los Angeles FC“.
Minėta sąlyga leidžia žaidėjui, kurio klubas priklauso MLS, išvykti trumpam laikui į Europos komandą tarp sezonų be papildomų apribojimų – būtent tokiu mechanizmu prieš 15 metų pasinaudojo pats D. Beckhamas, kai buvo paskolintas „AC Milan“ iš „LA Galaxy“. Panašų kelią vėliau pasirinko ir Thierry Henry, grįžęs trumpai į „Arsenal“ iš „New York Red Bulls“.
H. Sonas šiuo metu žiba MLS čempionate, per devynerias rungtynes pelnęs devynis įvarčius ir atlikęs tris rezultatyvius perdavimus. Tačiau Korėjos rinktinės kapitonas atvirai pripažįsta, jog jo pagrindinis tikslas – išlaikyti žaidybinę formą iki 2026 m. pasaulio čempionato, kuris vyks JAV, Kanadoje ir Meksikoje.
„Noriu būti geriausios fizinės formos, kai rinksime komandą į pasaulio čempionatą. Jei trumpas etapas Europoje leis išlaikyti ritmą, kodėl gi ne?“ – sakė H. Sonas
Italijos žiniasklaida praneša, kad „AC Milan“ šį variantą vertina teigiamai, ieškodama puolėjo rotacijos sprendimų antroje sezono pusėje. Pasak „Milan Post“, „Rossoneri“ mato korėjietį kaip patyrusį universalų žaidėją, galintį padėti tiek kraštuose, tiek puolimo viduryje.
