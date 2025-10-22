Perspektyvus Senegalo futbolininkas Cheikhas Toure tapo šiurpios žmogžudystės auka po pagrobimo Ganoje

Jaunasis talentas iš garsiosios „Espri Foot Mbul“ akademijos buvo suklaidintas sukčių, apsimetusių agentais, žadėjusiais sportininkui peržiūrą viename iš Šiaurės Afrikos klubų. Vietoj futbolo aikštės, vaikiną pasitiko organizuota nusikaltėlių gauja.
Pasak Senegalo Užsienio reikalų ir Afrikos integracijos ministerijos, Cheikhas buvo žiauriai apgautas ir tapo aferistų aukomis, kai šeima nesugebėjo sumokėti pareikalautos išpirkos. Jaunojo vartininko kūnas buvo rastas spalio 16 d. Kumasyje, o vietos valstybinės policijos ekspertai patvirtino, kad jo mirtis buvo smurtinė. Tyrimo metu sulaikytas vienas asmuo, pristatęs kūną į ligoninę ir bandęs nuslėpti tikrąsias aplinkybes, esą vaikinas žuvo avarijoje. Tačiau gydytojai konstatavo daugybinius sumušimus – tai leido teisėsaugai pranešti, kad kalbama apie žmogžudystę.
Cheikhas Toure buvo laikomas viena ryškiausių Senegalui augančių žvaigždžių – greitos reakcijos, tvirtos psichologijos ir natūralių lyderio savybių vartininkas jau buvo stebimas kelių Prancūzijos „Ligue 1“ akademijų. Jo treneris Mamadou Diallo su ašaromis akyse pareiškė, jog žaidėjas buvo didžiausias jų viltis.
„Jis buvo mūsų didžiausia viltis. Jis kalbėjo tik apie futbolą ir norą atnešti džiaugsmą šeimai. Dabar turime tik tylą – iš mūsų atėmė sūnų“.
Senegalo ir Ganos institucijos dabar bendradarbiauja, siekdamos identifikuoti visus aferos dalyvius. Tuo pat metu šalies sporto ministerija paskelbė nacionalinę informacinę kampaniją, raginančią jaunus sportininkus bei jų šeimas tikrinti bet kokius pasiūlymus dėl perėjimų į užsienį.
