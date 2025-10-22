H. Sudakovas rugsėjo 17 d. sulaukė šeimos pagausėjimo, o jau kitą dieną – rugsėjo 18 – J. Mourinho buvo paskirtas „Benficos“ treneriu.
„Kai Mourinho pirmą kartą atvyko į klubo stovyklą, jis man pasakė, kad žino, jog sulaukiau šeimos pagausėjimo ir pasakė, kad galiu keliauti į Ukrainą pabūti su šeima. Aš jam atsakiau, kad man reikės 2 dienų vien tam, kad ten nuvykčiau.
Man atrodo, Mourinho nesupranta, kas dedasi Ukrainoje. Jis dar manęs paklausė, kas man netinka ir ragino vykti pas kūdikį. Aš jam dar kartą pakartojau, kad kelionė truktų per ilgai. Atsakiau jam, kad po rinktinės stovyklos grįšiu į Portugaliją su kūdikiu“, – sakė H. Sudakovas.
23-ejų H. Sudakovas per 19 šio sezono rungtynių įmušė 2 įvarčius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. 32 mln. eurų vertinamas ukrainietis į „Benficą“ atvyko iš Donecko „Šachtar“ klubo.
H. Sudakovas yra gimęs Luhansko srities mieste Briankoje. Vėliau šį miestą užėmė okupantai.
