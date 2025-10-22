Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Jaroslava Mahučich atskleidė, kiek daugiausiai pinigų paaukojo Ukrainos kariuomenei

2025-10-22 18:49
2025-10-22 18:49

Geriausia visų laikų šuolininkė į aukštį ukrainietė Jaroslava Mahučich atskleidė, kokią didžiausią sumą paaukojo nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.

Jaroslava Mahučich | Scanpix nuotr.

Geriausia visų laikų šuolininkė į aukštį ukrainietė Jaroslava Mahučich atskleidė, kokią didžiausią sumą paaukojo nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.

0

„Didžiausią sumą paaukojau po 2024 m. olimpiados. 1 mln. grivinų (beveik 21 tūkst. eurų – aut. past.) nukeliavo fondui, pirkusiam automobilius Ukrainos kariuomenei. Visgi, tai ne varžybos, nereikia lygintis su kitais, kas kiek paaukojo. Prašau kiekvieno aukoti tiek, kiek galite.

Taip pat 1 mln. grivinų esu pervedusi Ukrainos gyvūnų prieglaudoms, tik tą sumą padalinau tarp 4 prieglaudų. Aš labai myliu gyvūnus. Jei žmonės dažnai gali sau padėti, tai gyvūnai – ne“, – sakė J. Mahučich.

24-erių lengvaatletė taip pat buvo paklausta, ar jos mama dar nesiteirauja, kada ši planuoja susilaukti vaikų.

„Mama manęs apie tai neklausinėja. Ji jau turi anūkę, todėl man leidžia koncentruotis į sportą. Mama tiesiog nori, kad būčiau laiminga, o aš sesers su jos vyru kartais paklausiu, kada jie planuoja susilaukti antrojo vaiko“, – šypsojosi J. Mahučich.

J. Mahučich pernai atliko geriausią šuolį moterų lengvosios atletikos istorijoje, kai įveikė 2,10 m aukštį.

