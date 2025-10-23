Lionelis Messi pasirašė naują sutartį su Majamio „Inter“

Nors klubas sandorio detalių dar neatskleidė, tačiau sutartis turėtų galioti iki 2028 m. MLS sezono pabaigos, praneša ESPN.
Įspūdingą formą demonstruojantis argentinietis pirmą kartą tapo MLS lygos rezultatyviausiu žaidėju. L. Messi aplenkė „LAFC“ atstovą Denisą Bouangą ir „Nashville SC“ žaidėją Samą Surridge‘ą.
Majamio „Inter“ kartu su L. Messi naktį iš penktadienio į šeštadienį pradės atkrintamąsias kovas MLS lygoje, kur susitiks su „Nashville SC“ futbolininkais ir turės namų aikštės pranašumą.
