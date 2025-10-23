Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Lionelis Messi pasirašė naują sutartį su Majamio „Inter“

2025-10-23 18:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 18:53

Majamio „Inter“ žvaigždė Lionelis Messi su komanda pasirašė naują kontraktą.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

Majamio „Inter" žvaigždė Lionelis Messi su komanda pasirašė naują kontraktą.

0

Nors klubas sandorio detalių dar neatskleidė, tačiau sutartis turėtų galioti iki 2028 m. MLS sezono pabaigos, praneša ESPN.

Įspūdingą formą demonstruojantis argentinietis pirmą kartą tapo MLS lygos rezultatyviausiu žaidėju. L. Messi aplenkė „LAFC“ atstovą Denisą Bouangą ir „Nashville SC“ žaidėją Samą Surridge‘ą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Majamio „Inter“ kartu su L. Messi naktį iš penktadienio į šeštadienį pradės atkrintamąsias kovas MLS lygoje, kur susitiks su „Nashville SC“ futbolininkais ir turės namų aikštės pranašumą.  

 

 

