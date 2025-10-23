Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Biržuose paaiškėjo Lietuvos greitųjų ir „žaibo“ komandinių šachmatų čempionatų nugalėtojai

2025-10-23 14:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 14:57

Biržų pilies rūmuose įvyko 2025 m. Lietuvos greitųjų ir žaibo komandiniai šachmatų čempionatai.

„Lietuvos šachmatų“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Biržų pilies rūmuose įvyko 2025 m. Lietuvos greitųjų ir žaibo komandiniai šachmatų čempionatai.

REKLAMA
0

Šeštadienio dieną komandos apšilo su žaibu, kuriame prizininkais tapo:

1. ŠBK „Kaunas“ 1 (FM Gleb Pidlužnij, Žanas Nainys, IM Pijus Stremavičius, WFM Marija Šibajeva, komandos vadovas Donatas Vaznonis) – 14 komandinių taškų

2. Vilniaus „MRU-ROSK Consulting“ (IM Rokas Klabis, komandos vadovas IM Vaidas Sakalauskas, Tomas Povilaitis, WFM Gabija Šimkūnaitė) – 11 MP

TAIP PAT SKAITYKITE:

3. LSK „Makabi“ 1 (CM Daniel Šer, FM Roman Burštein, Timur Baliasnyj, Karina Šer, komandos vadovas Daniel Dubrovin) – 9 MP

REKLAMA
REKLAMA

Greituosiuose šachmatuose po dviejylų žaidimo dienų medalius užsikabino:

1. ŠBK „Kaunas“ 1 (FM Gleb Pidlužnij, Žanas Nainys, IM Pijus Stremavičius, WFM Marija Šibajeva, komandos vadovas Donatas Vaznonis) – 14 MP

REKLAMA

2. Vilniaus „MRU-ROSK Consulting“ (IM Rokas Klabis, komandos vadovas IM Vaidas Sakalauskas, Tomas Povilaitis, WFM Gabija Šimkūnaitė) – 12 MP

3. Vilniaus ŠK-1 (Lukas Stauskas, FM Aleksandras Šalna, komandos vadovas Kipras Eigminas, Agnė Mickūnaitė) – 10 MP

Šimtaprocentį komandinį rezultatą abiejuose turnyruose pademonstravo ŠBK atstovai, tuo tarpu asmeninėje įskaitoje tai pavyko vieninteliam Marijampolės „Sūduvos jaunimo“ atstovui FM Rolandui Martinkui, kuris su 7/7 greitųjų turnyre padėjo komandai finišuoti visai šalia podiumo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų