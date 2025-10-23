Biržuose paaiškėjo Lietuvos greitųjų ir „žaibo“ komandinių šachmatų čempionatų nugalėtojai

Šeštadienio dieną komandos apšilo su žaibu, kuriame prizininkais tapo:
1. ŠBK „Kaunas“ 1 (FM Gleb Pidlužnij, Žanas Nainys, IM Pijus Stremavičius, WFM Marija Šibajeva, komandos vadovas Donatas Vaznonis) – 14 komandinių taškų
2. Vilniaus „MRU-ROSK Consulting“ (IM Rokas Klabis, komandos vadovas IM Vaidas Sakalauskas, Tomas Povilaitis, WFM Gabija Šimkūnaitė) – 11 MP
3. LSK „Makabi“ 1 (CM Daniel Šer, FM Roman Burštein, Timur Baliasnyj, Karina Šer, komandos vadovas Daniel Dubrovin) – 9 MP
Greituosiuose šachmatuose po dviejylų žaidimo dienų medalius užsikabino:
1. ŠBK „Kaunas“ 1 (FM Gleb Pidlužnij, Žanas Nainys, IM Pijus Stremavičius, WFM Marija Šibajeva, komandos vadovas Donatas Vaznonis) – 14 MP
2. Vilniaus „MRU-ROSK Consulting“ (IM Rokas Klabis, komandos vadovas IM Vaidas Sakalauskas, Tomas Povilaitis, WFM Gabija Šimkūnaitė) – 12 MP
3. Vilniaus ŠK-1 (Lukas Stauskas, FM Aleksandras Šalna, komandos vadovas Kipras Eigminas, Agnė Mickūnaitė) – 10 MP
Šimtaprocentį komandinį rezultatą abiejuose turnyruose pademonstravo ŠBK atstovai, tuo tarpu asmeninėje įskaitoje tai pavyko vieninteliam Marijampolės „Sūduvos jaunimo“ atstovui FM Rolandui Martinkui, kuris su 7/7 greitųjų turnyre padėjo komandai finišuoti visai šalia podiumo.
