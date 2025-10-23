Vilniaus šachmatininkai – dvylikti Europoje

Pirmas tris čempionato dienas vyko „Rapid“ turnyras ir jame VILNIUS TECH šachmatininkai Edvinas Kurmis ir Nikita Posaškov sužaidė 9 partijas, 2 iš jų laimėjo, 3 sužaidė lygiosiomis, 4 pralaimėjo ir surinkę 6,5 taško užėmė 18 vietą. Iš viso varžėsi 26 universitetai.
Paskutinę dieną vykusiame žaibo šachmatų „Blitz“ turnyre VILNIUS TECH šachmatininkai sužaidė taip pat 9 partijas, 4 iš jų laimėjo, vienos baigėsi lygiosiomis, 4 pralaimėjo ir surinkę 10 taškų užėmė 12 vietą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!