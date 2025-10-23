Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Vilniaus šachmatininkai – dvylikti Europoje

2025-10-23 14:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 14:47

LSSA nuotr. | Organizatorių nuotr.

Jerevane, Armėnijoje vykusiame Europos universitetų šachmatų čempionate Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) šachmatininkai užėmė 18 vietą „Rapid“ (greitųjų) turnyre ir 12 vietą žaibo šachmatų „Blitz“ („žaibo“) turnyre.

0

Pirmas tris čempionato dienas vyko „Rapid“ turnyras ir jame VILNIUS TECH šachmatininkai Edvinas Kurmis ir Nikita Posaškov sužaidė 9 partijas, 2 iš jų laimėjo, 3 sužaidė lygiosiomis, 4 pralaimėjo ir surinkę 6,5 taško užėmė 18 vietą. Iš viso varžėsi 26 universitetai.

Paskutinę dieną vykusiame žaibo šachmatų „Blitz“ turnyre VILNIUS TECH šachmatininkai sužaidė taip pat 9 partijas, 4 iš jų laimėjo, vienos baigėsi lygiosiomis, 4 pralaimėjo ir surinkę 10 taškų užėmė 12 vietą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

