Po pasaulį sukrėtusios tragedijos Carlsenas pasmerkė rusų didmeistrį

Nors D. Narodickio mirties detalės dar nėra žinomos, šachmatų pasaulyje ėmė augti pasipiktinimas Rusijos didmeistrio Vladimiro Kramniko veiksmais. Jis be jokio pagrindo dar 2024 m. spalį užsipuolė D. Narodickį, aiškindamas, kad šis sukčiauja nuotoliniu būdu vykstančiuose turnyruose. V. Kramniko ir jo pasekėjų veiksmai akivaizdžiai paveikė D. Narodickį, kurio psichologinė būklė vis prastėjo.
„Jis bando sugriauti mano gyvenimą, bando sužlugdyti mane psichologiškai. Jis pats puikiai supranta, ką daro“, – apie V. Kramniką yra kalbėjęs D. Narodickis.
So heartbreaking💔— Arjun Erigaisi (@ArjunErigaisi) October 22, 2025
Isn't this clip from Danya's last stream more than good enough to understand how much his mental health was affected by the baseless accusations by Kramnik?@FIDE_chess Ethics Commission must step up and prevent Kramnik from playing with mental health of others pic.twitter.com/dOpBfz2N4f
D. Narodickio mirtį neseniai pakomentavo daugkartinis pasaulio čempionas Magnusas Carlsenas. Jis taip pat pasmerkė V. Kramniko veiksmus.
„Iš pradžių galvojau, kad Kramnikas, kalbėdamas apie sukčiavimą šachmatuose, siekia tik gero šiam žaidimui, tačiau vėliau viskas pasikeitė. Jis pradėjo pulti Hikaru Nakamurą, kas buvo absurdiška. Vėliau jis stipriai atakavo Narodickį. Nemanau, kad be jo dar kas nors manė, kad Narodickis galėtų sukčiauti. Galiu pasakyti, kad asmeniškai kalbėjau su Narodickiu ir užjaučiau jį dėl to, ką jam teko ištverti. Turbūt man reikėjo prabilti ir viešai, bet manau, kad žmonės supras, kodėl to nepadariau.
Manau, kad tai, kaip Kramnikas puolė Narodickį, buvo siaubinga. Nėra jokių abejonių, kad tai neigiamai jį paveikė. Nesiruošiu spekuliuoti apie tai, kas nutiko, bet akivaizdu, kad Narodickis išgyveno sunkų laikotarpį. Tai didžiulė netektis ir liūdna diena mums visiems“, – sakė M. Carlsenas.
"It's a great loss. It's very sad for all of us that somebody who was such a resource to the chess community and also had a universally high approval rating from everybody he met was led to the place that he was."@MagnusCarlsen on the passing of Daniel Naroditsky. pic.twitter.com/BQJ9Flbp0J— Take Take Take (@TakeTakeTakeApp) October 21, 2025
Tarptautinė šachmatų federacija (FIDE) po D. Narodickio mirties pranešė, kad tirs V. Kramniko elgesį.
