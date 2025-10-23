Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Po pasaulį sukrėtusios tragedijos Carlsenas pasmerkė rusų didmeistrį

2025-10-23 18:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 18:20

Pirmadienį pranešta, jog mirė JAV šachmatų didmeistris Danielis Narodickis. Ukrainiečio ir azerbaidžanietės šeimoje gimęs 29 metų sportininkas, turėjęs 2619 FIDE reitingo taškų, buvo vienas stipriausių JAV šachmatininkų. Aplink šachmatų didmeistrio mirtį tvyro paslaptis – ypač po paskutinės jo transliacijos, per kurią, pasak kai kurių gerbėjų, jis atrodė išgyvenantis „psichologinį lūžį“.

Vladimiras Kramnikas ir Magnusas Carlsenas | Scanpix nuotr.

Pirmadienį pranešta, jog mirė JAV šachmatų didmeistris Danielis Narodickis. Ukrainiečio ir azerbaidžanietės šeimoje gimęs 29 metų sportininkas, turėjęs 2619 FIDE reitingo taškų, buvo vienas stipriausių JAV šachmatininkų. Aplink šachmatų didmeistrio mirtį tvyro paslaptis – ypač po paskutinės jo transliacijos, per kurią, pasak kai kurių gerbėjų, jis atrodė išgyvenantis „psichologinį lūžį“.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors D. Narodickio mirties detalės dar nėra žinomos, šachmatų pasaulyje ėmė augti pasipiktinimas Rusijos didmeistrio Vladimiro Kramniko veiksmais. Jis be jokio pagrindo dar 2024 m. spalį užsipuolė D. Narodickį, aiškindamas, kad šis sukčiauja nuotoliniu būdu vykstančiuose turnyruose. V. Kramniko ir jo pasekėjų veiksmai akivaizdžiai paveikė D. Narodickį, kurio psichologinė būklė vis prastėjo.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis bando sugriauti mano gyvenimą, bando sužlugdyti mane psichologiškai. Jis pats puikiai supranta, ką daro“, – apie V. Kramniką yra kalbėjęs D. Narodickis.

REKLAMA

D. Narodickio mirtį neseniai pakomentavo daugkartinis pasaulio čempionas Magnusas Carlsenas. Jis taip pat pasmerkė V. Kramniko veiksmus.

REKLAMA
REKLAMA

„Iš pradžių galvojau, kad Kramnikas, kalbėdamas apie sukčiavimą šachmatuose, siekia tik gero šiam žaidimui, tačiau vėliau viskas pasikeitė. Jis pradėjo pulti Hikaru Nakamurą, kas buvo absurdiška. Vėliau jis stipriai atakavo Narodickį. Nemanau, kad be jo dar kas nors manė, kad Narodickis galėtų sukčiauti. Galiu pasakyti, kad asmeniškai kalbėjau su Narodickiu ir užjaučiau jį dėl to, ką jam teko ištverti. Turbūt man reikėjo prabilti ir viešai, bet manau, kad žmonės supras, kodėl to nepadariau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Manau, kad tai, kaip Kramnikas puolė Narodickį, buvo siaubinga. Nėra jokių abejonių, kad tai neigiamai jį paveikė. Nesiruošiu spekuliuoti apie tai, kas nutiko, bet akivaizdu, kad Narodickis išgyveno sunkų laikotarpį. Tai didžiulė netektis ir liūdna diena mums visiems“, – sakė M. Carlsenas.

Tarptautinė šachmatų federacija (FIDE) po D. Narodickio mirties pranešė, kad tirs V. Kramniko elgesį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų