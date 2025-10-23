Kalendorius
Pasaulio dviračių treko čempionate – drąsus Olivijos Baleišytės sprendimas

Pasaulio dviračių treko čempionate – drąsus Olivijos Baleišytės sprendimas

2025-10-23 12:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 12:46

Santjage (Čilė) trečiadienį prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Pirmąją varžybų dieną dalyvavo ir 4 lietuviai.

Olivijos Baleišytės pasirodymas | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Santjage (Čilė) trečiadienį prasidėjo pasaulio dviračių treko čempionatas. Pirmąją varžybų dieną dalyvavo ir 4 lietuviai.

0

Moterų skreče Olivija Baleišytė likus 8 ratams nusprendė eiti „va bank“. Lietuvė viena pabandė atitrūkti nuo pagrindinės grupės ir buvo susikrovusi beveik pusės rato pranašumą. Deja, jėgų finišui O. Baleišytei pritrūko. Likus 4 ratams lietuvė buvo aplenkta ir galiausiai užėmė 24-ą vietą, dar gaudama ir įspėjimą už važiavimą ant mėlynos linijos.

View this post on Instagram

A post shared by OLIVIJA BALEIŠYTĖ | OLY (@olivijabal)

Nugalėjo olandė Lorena Wiebes, aplenkusi danę Amalie Dideriksen ir Prudencę Fowler iš Naujosios Zelandijos.

Vyrų komandinio sprinto kvalifikacijoje Nedas Narbutas, Laurynas Vinskas ir Eimantas Vadapalas užėmė 14-ą vietą (45.859). Į atkrintamąsias varžybas pateko 8 geriausios ekipos.

Ketvirtadienį Vasilijus Lendel ir L. Vinskas startuos keirine, o O. Baleišytė – eliminacijos lenktynėse.

