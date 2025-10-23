Pasaulio dviračių treko čempionate – drąsus Olivijos Baleišytės sprendimas

Moterų skreče Olivija Baleišytė likus 8 ratams nusprendė eiti „va bank“. Lietuvė viena pabandė atitrūkti nuo pagrindinės grupės ir buvo susikrovusi beveik pusės rato pranašumą. Deja, jėgų finišui O. Baleišytei pritrūko. Likus 4 ratams lietuvė buvo aplenkta ir galiausiai užėmė 24-ą vietą, dar gaudama ir įspėjimą už važiavimą ant mėlynos linijos.
Nugalėjo olandė Lorena Wiebes, aplenkusi danę Amalie Dideriksen ir Prudencę Fowler iš Naujosios Zelandijos.
Vyrų komandinio sprinto kvalifikacijoje Nedas Narbutas, Laurynas Vinskas ir Eimantas Vadapalas užėmė 14-ą vietą (45.859). Į atkrintamąsias varžybas pateko 8 geriausios ekipos.
Ketvirtadienį Vasilijus Lendel ir L. Vinskas startuos keirine, o O. Baleišytė – eliminacijos lenktynėse.
