Maresca palygino Estevao su „Chelsea“ žvaigžde Palmeriu

„Man smagu jį matyti. Kartais nerimaujame dėl jaunų žaidėjų, nes jie sužaidžia vienas geras rungtynes ir mano, kad jau yra pasiekę aukščiausią lygį. Tuo tarpu Estevao žaidžia gerai, jis yra mandagus, kuklus ir nori mokytis. Manau, kad jo šeima atlieka didelį darbą, todėl esame patenkinti ne tik jo pasirodymu, bet ir tuo, kad jis yra malonus, geras vaikinas.
Man jis yra labai panašus į C. Palmerį. Cole‘as buvo tokio paties amžiaus kaip ir Estevao „Manchester City“ iki 23 metų komandoje, jie yra labai panašūs. Manau, kad gerbėjai sumokėjo bilietus už tai, kad pamatytų tokius žaidėjus kaip C. Palmeris ar Estevao. Todėl malonu juos turėti“, – kalbėjo strategas.
Estevao pasižymėjo prieš „Ajax“ pirmojo kėlinio pabaigoje, kai sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį. Pastarasis tapo jauniausiuoju „Chelsea“ žaidėju, pelniusiu įvartį Čempionų lygoje.
