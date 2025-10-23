Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Maresca palygino Estevao su „Chelsea“ žvaigžde Palmeriu

2025-10-23 12:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 12:55

Londono „Chelsea“ UEFA Čempionų lygos rungtynėse 5:1 sutriuškino dešimtyje žaisti likusius Amsterdamo „Ajax“ futbolininkus. „Mėlynųjų“ vyriausiasis treneris Enzo Maresca po šio susitikimo gyrė vunderkindą Estevao ir lygino jį su komandos žvaigžde Cole‘u Palmeriu.

Estevao | Scanpix nuotr.

„Man smagu jį matyti. Kartais nerimaujame dėl jaunų žaidėjų, nes jie sužaidžia vienas geras rungtynes ir mano, kad jau yra pasiekę aukščiausią lygį. Tuo tarpu Estevao žaidžia gerai, jis yra mandagus, kuklus ir nori mokytis. Manau, kad jo šeima atlieka didelį darbą, todėl esame patenkinti ne tik jo pasirodymu, bet ir tuo, kad jis yra malonus, geras vaikinas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Man jis yra labai panašus į C. Palmerį. Cole‘as buvo tokio paties amžiaus kaip ir Estevao „Manchester City“ iki 23 metų komandoje, jie yra labai panašūs. Manau, kad gerbėjai sumokėjo bilietus už tai, kad pamatytų tokius žaidėjus kaip C. Palmeris ar Estevao. Todėl malonu juos turėti“, – kalbėjo strategas.

Estevao pasižymėjo prieš „Ajax“ pirmojo kėlinio pabaigoje, kai sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį. Pastarasis tapo jauniausiuoju „Chelsea“ žaidėju, pelniusiu įvartį Čempionų lygoje.

