Kultūrizmo ir fitneso varžybose Estijoje – lietuvių medaliai

Deimantė Šiaulytė pranoko visas varžoves moterų bikini ūgio kategorijoje iki 169 cm. Antrą vietą užėmė Lina Kraftė-Malasevičius.
Dar vieną auksą pridėjo L. Kraftė-Malasevičius, triumfavusi moterų veteranių iki 35 metų kategorijoje. Ieva Česaitienė liko 5-a.
Pirmąsias vietas taip pat iškovojo Evaldas Nausėda (vyrų „Fit-Classic Bodybuilding Open“ kategorija), Rokas Kvietinskas (jaunimo „Physique“ kategorija), Marta Pochodnia (moterų bikini ūgio kategorija virš 172 cm).
Monika Vitartė pelnė sidabrą moterų bikini ūgio kategorijoje iki 162 cm
Moterų kūno fitneso kategorijoje bronzą laimėjo Daiva Čalnarienė. Irina Shuvaeva buvo 5-a, o Vilma Kontrauskienė – 6-a. D. Čalnarienė taip pat pelnė bronzą veteranių moterų kūno fitneso virš 45 m. kategorijoje.
Nedaug iki medalio trūko 4-ą vietą užėmusiai Gerdai Pakėnienei (moterų kūno fitnesas iki 163 cm).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!