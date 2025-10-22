Kalendorius
Kultūrizmo ir fitneso varžybose Estijoje – lietuvių medaliai

2025-10-22 17:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 17:47

Estijoje baigėsi tarptautinės „Fitlap Cup“ kultūrizmo ir fitneso varžybos. Jose medaliais džiugino Lietuvos atstovai.

Estijoje baigėsi tarptautinės „Fitlap Cup“ kultūrizmo ir fitneso varžybos. Jose medaliais džiugino Lietuvos atstovai.

0

Deimantė Šiaulytė pranoko visas varžoves moterų bikini ūgio kategorijoje iki 169 cm. Antrą vietą užėmė Lina Kraftė-Malasevičius.

Dar vieną auksą pridėjo L. Kraftė-Malasevičius, triumfavusi moterų veteranių iki 35 metų kategorijoje. Ieva Česaitienė liko 5-a.

Pirmąsias vietas taip pat iškovojo Evaldas Nausėda (vyrų „Fit-Classic Bodybuilding Open“ kategorija), Rokas Kvietinskas (jaunimo „Physique“ kategorija), Marta Pochodnia (moterų bikini ūgio kategorija virš 172 cm).

Monika Vitartė pelnė sidabrą moterų bikini ūgio kategorijoje iki 162 cm

Moterų kūno fitneso kategorijoje bronzą laimėjo Daiva Čalnarienė. Irina Shuvaeva buvo 5-a, o Vilma Kontrauskienė – 6-a. D. Čalnarienė taip pat pelnė bronzą veteranių moterų kūno fitneso virš 45 m. kategorijoje.

Nedaug iki medalio trūko 4-ą vietą užėmusiai Gerdai Pakėnienei (moterų kūno fitnesas iki 163 cm).

