Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos svarsčių kilnojimo rinktinė – pasaulio čempionė

2025-10-22 19:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 19:26

2025 m. spalio 16-19 d. Lenkijoje vyko Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionatas, kuriame Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos rinktinės svarsčių kilnotojai pasiekė įspūdingų rezultatų. Varžybose dalyvavo daugiau nei 340 sportininkų. Susumavus varžybų rezultatus Lietuvos rinktinė užėmė trečiąją vietą tarp 26 šalių.

LSKF nuotr. | „Facebook“ nuotr.

2025 m. spalio 16-19 d. Lenkijoje vyko Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionatas, kuriame Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos rinktinės svarsčių kilnotojai pasiekė įspūdingų rezultatų. Varžybose dalyvavo daugiau nei 340 sportininkų. Susumavus varžybų rezultatus Lietuvos rinktinė užėmė trečiąją vietą tarp 26 šalių.

REKLAMA
0

Lietuvos rinktinė (Justas Optas, Julius Optas, Dangiras Lukošius ir Romualdas Vaičiūnas) ilgo ciklo estafetės rungtyje kilnojant 2 x 32 kg svarsčius iškovojo aukso medalius. Pasaulio čempionais ilgo ciklo estafetės rungtyje kilnojant 2 x 24 kg svarsčius taip pat tapo: Albinas Tamošiūnas, Lukas Gricius, Povilas Kačinskas ir Vaidotas Vitkūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulio čempionato sidabro medaliais 2 x 24 kg svarsčių stūmimo estafetės rungtyje pasipuošė: Ovidijus Tarutis, Donatas Šiukus, Povilas Kačinskas ir Lukas Gricius, kuris dvikovės rungtyje tapo nugalėtoju.

REKLAMA
REKLAMA

Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionu 2 x 32 kg svarsčių stūmimo rungtyje tapo Artūras Balnionis, kuriam šis Pasaulio čempiono titulas jau trečiasis karjeroje. Nugalėtojais svarsčių stūmimo rungtyse atskirose kategorijose taip pat tapo: Paulius Visockas, Valdas Jankauskas, Lukas Gricius, Diana Janušaitė, Donatas Šiurkus, Justas Šidlauskas ir Mantas Juozulevičius. Antrąją vietą stūmimo rungtyje užėmė Darija Vaškaitė ir Kajus Teodoras Kontrimas.

REKLAMA

32 kg svarsčio rovimo 10 min. rungtyje Romualdas Vaičiūnas užėmė antrąją, o Albinas Tamošiūnas ketvirtąją vietą.

Pasaulio čempionėmis raunant 16 kg svarstį tapo seserys: Rūta Sindikevičienė, Valentina ir Danutė Šalkauskaitės .

Nugalėtojais rovimo rungtyje taip pat tapo: Tadas Gudėnas, Lukas Gricius, Donatas Šiurkus ir Nedas Januška.

Antrąsias vietas iškovojo: Valdas Jankauskas, Kęstutis Kasparavičius, Romualdas Vaičiūnas, Monika Navagruckaitė ir Povilas Kačinskas.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiąsias vietas pelnė: Romanas Bukinas, Denisas Chomičius, Tomas Dirda, Kristupas Griškus bei Saulius Juškevičius.

Ilgo ciklo rungtyje kilnojant 2 x 32 kg svarsčius antrąją vietą užėmė Dangiras Lukošius. Ilgo ciklo kilnojant 2 x 24 kg svarsčius nugalėtojais tapo: Povilas Kačinskas (nugalėtoju tapo ir trikovės rungtyje) Valdas Jankauskas ir Vaidotas Vitkūnas, o Romanas Bukinas užėmė antrąją vietą.

Čempionato metu teisėjavo tarptautinės kategorijos kvalifikaciją turintys teisėjai: Artūras Talijūnas, Valdas Vaicekauskas bei Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos prezidentas Rolandas Kubilius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų