Lietuvos svarsčių kilnojimo rinktinė – pasaulio čempionė

Lietuvos rinktinė (Justas Optas, Julius Optas, Dangiras Lukošius ir Romualdas Vaičiūnas) ilgo ciklo estafetės rungtyje kilnojant 2 x 32 kg svarsčius iškovojo aukso medalius. Pasaulio čempionais ilgo ciklo estafetės rungtyje kilnojant 2 x 24 kg svarsčius taip pat tapo: Albinas Tamošiūnas, Lukas Gricius, Povilas Kačinskas ir Vaidotas Vitkūnas.
Pasaulio čempionato sidabro medaliais 2 x 24 kg svarsčių stūmimo estafetės rungtyje pasipuošė: Ovidijus Tarutis, Donatas Šiukus, Povilas Kačinskas ir Lukas Gricius, kuris dvikovės rungtyje tapo nugalėtoju.
Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionu 2 x 32 kg svarsčių stūmimo rungtyje tapo Artūras Balnionis, kuriam šis Pasaulio čempiono titulas jau trečiasis karjeroje. Nugalėtojais svarsčių stūmimo rungtyse atskirose kategorijose taip pat tapo: Paulius Visockas, Valdas Jankauskas, Lukas Gricius, Diana Janušaitė, Donatas Šiurkus, Justas Šidlauskas ir Mantas Juozulevičius. Antrąją vietą stūmimo rungtyje užėmė Darija Vaškaitė ir Kajus Teodoras Kontrimas.
32 kg svarsčio rovimo 10 min. rungtyje Romualdas Vaičiūnas užėmė antrąją, o Albinas Tamošiūnas ketvirtąją vietą.
Pasaulio čempionėmis raunant 16 kg svarstį tapo seserys: Rūta Sindikevičienė, Valentina ir Danutė Šalkauskaitės .
Nugalėtojais rovimo rungtyje taip pat tapo: Tadas Gudėnas, Lukas Gricius, Donatas Šiurkus ir Nedas Januška.
Antrąsias vietas iškovojo: Valdas Jankauskas, Kęstutis Kasparavičius, Romualdas Vaičiūnas, Monika Navagruckaitė ir Povilas Kačinskas.
Trečiąsias vietas pelnė: Romanas Bukinas, Denisas Chomičius, Tomas Dirda, Kristupas Griškus bei Saulius Juškevičius.
Ilgo ciklo rungtyje kilnojant 2 x 32 kg svarsčius antrąją vietą užėmė Dangiras Lukošius. Ilgo ciklo kilnojant 2 x 24 kg svarsčius nugalėtojais tapo: Povilas Kačinskas (nugalėtoju tapo ir trikovės rungtyje) Valdas Jankauskas ir Vaidotas Vitkūnas, o Romanas Bukinas užėmė antrąją vietą.
Čempionato metu teisėjavo tarptautinės kategorijos kvalifikaciją turintys teisėjai: Artūras Talijūnas, Valdas Vaicekauskas bei Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos prezidentas Rolandas Kubilius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!