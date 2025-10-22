Kalendorius
Simeonė po skaudaus pralaimėjimo „Arsenal“ pripažino varžovų pranašumą ir palaikė savo komandą

2025-10-22 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 19:23

Diego Simeonė po skaudaus pralaimėjimo „Arsenal" komandai išliko santūrus ir tiesmukas.

Diego Simeone | Scanpix nuotr.

Diego Simeonė po skaudaus pralaimėjimo „Arsenal“ komandai išliko santūrus ir tiesmukas.

0

„Neturiu ką pasakyti komandai. Jie stengėsi, jie bėgo, bet mus pranoko geresnis varžovas,“ – po rungtynių sakė argentinietis.

„Atletico“ Londone patyrė vieną sunkiausių pastarųjų metų vakarų – pralaimėjimą rezultatu 0:4 Čempionų lygos rungtynėse su „Arsenal“. Londono ekipa per vos 13 minučių antrajame kėlinyje įmušė keturis kartus, visiškai parbloškusi svečius iš Ispanijos.

Pasak D. Simeonės, rezultatas buvo teisingas ir atspindėjo aikštėje vyravusią situaciją.

„Varžovai tiesiog buvo tikslesni svarbiausiais momentais. Jie mus spaudė, žaidė greičiau, intensyviau ir protingiau. Kartais futbole tenka tai pripažinti.“

Argentinietis neslėpė, kad tokie rezultatai ypač skaudūs, kai komanda atiduoda visas jėgas, bet vis tiek nesugeba pasipriešinti.

„Mano žaidėjai davė viską. Jie bėgo, bandė laikytis plano, bet mes susidūrėme su vienu geriausių klubų šiuo metu Europoje. Kartais pralaimi ne dėl klaidų ar noro stokos – tiesiog susiduri su galingesniu priešininku.“

D. Simeonė pridūrė, kad šis pralaimėjimas neturi sugniuždyti komandos.

„Tai nėra bloga diena motyvacijai ar treniruotėms. Turime žiūrėti į priekį. Šiame turnyre nėra lengvų varžovų – jei norime toli nueiti, turime pasimokyti iš tokių rungtynių.“

Šis pralaimėjimas reiškia, kad „Atletico“ po trijų turų turi vos tris taškus ir sieks reabilituotis artėjančioje dvikovoje su „Benfica“.

