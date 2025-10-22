Pasaulio imtynių U23 čempionatas: Gabija Dilytė nusileido ukrainietei

Svoryje iki 50 kilogramų itin įtemptos dienos sulaukė Gabija Dilytė, kuri burtų valia startavo aštuntfinalio etapo. Pirmame rate Gabija grumėsi su 21-erių ukrainiete, pasaulio ir Europos U20 čempionatų prizininke Aida Kerymova ir nusileido varžovei rezultatu 5:12.
Gabijos kibumas nuo pirmos sekundės garantavo aktyvumo persvara, kuri įgavo vieno taško pranašumo išraišką.
Vėliau viskas pakrypo į priešingą pusę – G. Dilytės malūnas užstrigo ir tuo pasinaudojusi varžovė paėmė du taškus, kuriuos padvigubino ridenimu.
Antroje dvikovos dalyje Gabija padidino tempą, tačiau žemoje padėtyje ukrainietė sugebėjo užmesti kairę ranką už nugaros ir, pasigerinusi padėtį, įsirašė dar du taškus. Laiko spaudžiama, Gabija atsivėrė, atakavo ryžtingiau, iškovojo keturis taškus, tačiau ir pati atidavė šešis balus pirmame aukšte.
Nedaug trūko, kad G. Dilytė būtų pratęsusi čempionatą paguodos turnyre, tačiau A. Kerymova suklupo pusfinalyje.
