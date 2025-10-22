Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„Glory“ sprendimai nustebino gerbėjus: buvęs galiūnas pakviestas kovoti dėl vietos sunkiasvorių turnyro finale

2025-10-22 15:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 15:26

„Glory“ organizacija trečiadienį pranešė, kad pasirašė sutartį su buvusiu stipriausiu Australijos žmogumi, galiūnu Alexu Simonu, kuris sulaukė kvietimo į gruodžio 13-ą „GelreDome“ arenoje vyksiantį „Glory Collision 8“ turnyrą.

Alexas Simonas | Instagram.com nuotr

„Glory“ organizacija trečiadienį pranešė, kad pasirašė sutartį su buvusiu stipriausiu Australijos žmogumi, galiūnu Alexu Simonu, kuris sulaukė kvietimo į gruodžio 13-ą „GelreDome“ arenoje vyksiantį „Glory Collision 8“ turnyrą.

0

A. Simonas kovos dėl vieno iš likusių laisvų kelialapių į finalinį „last heavyweight standing“ sunkiasvorių turnyrą, kuris iš šio renginio buvo nukeltas į 2026 m. pradžią.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš 32 turnyre per kelis etapus dalyvavusių „Glory“ sunkiasvorių kelialapius į finalinį etapą jau anksčiau iškovojo Tariqas Osaro (29-4-1, 16 nokautų), Mory Kromahas (35-3-1, 21 nokautas), Anis Bouzidas (48-4, 37 nokautai), Nico Horta (26-10, 4 nokautai), Sofianas Laidouni ir Milošas Cvjetičaninas (15-4, 9 nokautai), tačiau liko du laisvi kvietimai, dėl kurių „Glory Collision 8“ turnyre įvyks dvi kovos.

Daugelis gerbėjų nesupranta, kodėl kvietimo kovoti dėl kelialapio į finalą sulaukė A. Simonas ir vadina tai „Glory“ klaida.

A. Simonas daro įspūdį savo fizine jėga, tačiau, anot kritikų, jam trūksta kikbokso patirties. Jis yra kovojęs bokso kovose, kur patyrė kelis pralaimėjimus ir sykį šventė pergalę.

„Šis kovotojas, žinomas kaip „Stipriausias Australijos vyras“, turi daugiau pralaimėjimų nei pergalių, – pastebėjo vienas gerbėjas.

Didžiausią gerbėjų pyktį sukėlė tai, kad į turnyrą nebuvo pakviestos tokios žinomos pavardės kaip Jamalis Ben Saddikas ar Nordine’as Mahiedine’as.

Dalis gerbėjų pabrėžė, kad tinkamiausias varžovas „Glory“ sunkiasvorių čempionui Ricui Verhoevenui būtų ukrainietis Romanas Kryklia. Vis garsiau skamba reikalavimai sudaryti rimtesnį turnyro dalyvių sąrašą.

Pasirinkimas pakviesti A. Simoną pasirodė netrukus po to, kai jis išgarsėjo socialiniuose tinkluose. Jo treneris viešai kreipėsi į „Glory“, rašydamas: „Parašykite man asmeniškai, jis pasiruošęs.“

Ir tai suveikė.

Kaip rašo Nyderlandų portalas „vechtsportinfo.nl“, chaosas „Glory“ organizacijos viduje vis labiau auga, o kovotojai ieško naujų galimybių kitur.

Anot šaltinių, kovotojams vis dažniau mokama mažiau, o kartais – ir paskutinę minutę, todėl dalis žvaigždžių vengia dalyvauti turnyruose.

Dėl kito kvietimo pagrindinėje „Glory Collision 8“ turnyro kovoje kausis praėjusiame etape jau iškritęs ir S. Laidouni pralaimėjęs Levi Rigtersas (21-4, 11 nokautų), kuris susitiks su po beveik dviejų metų pertraukos sugrįžtančiu Antonio Plazibatu (22-5, 16 nokautų).

„Glory Collision 8“ turnyre taip pat įvyks du keturių kovotojų turnyrai – pusvidutinio ir pussunkio svorio kategorijose.

Pussunkio svorio kategorijos, kurios čempionu neseniai dar buvo Sergejus Maslobojevas, susitiks „Last Heavyweight Standing“ turnyro finalistas M. Cvjetičaninas, Cemas Caceresas (19-2, 14 nokautų), Michaelas Boapeahas (21-5-1, 9 nokautai) ir į pussunkį svorį sugrįžtantis buvęs čempionas rusas Artiomas Vachitovas.

