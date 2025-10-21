Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Danielius Juras pelnė 4 pergales „Satellite“ fechtavimo turnyre Slovakijoje

2025-10-21 11:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 11:07

Slovakijoje vyko „Satellite“ serijos fechtavimo turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Danielius Juras.

Danielius Juras | asmeninio archyvo nuotr.

Slovakijoje vyko „Satellite“ serijos fechtavimo turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Danielius Juras.

REKLAMA
0

Vyrų rapyros rungtyje D. Juras pateko į 16-ą atrankos grupę. Ten mūsiškis laimėjo 4 kovas iš 6 ir prasibrovė į atkrintamąsias varžybas.

Į atkrintamąsias varžybas lietuvis pateko su 33-iu reitingo numeriu. Deja, jau pirmajame rate D. Juras 9:15 nusileido 95-ą reitingą turėjusiam austrui Martinui Kainui.

Galutinėje įskaitoje D. Juras užėmė 69-ą vietą, o iš viso vyrų rapyros rungtyje fechtavosi 145 sportininkai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų