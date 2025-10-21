Danielius Juras pelnė 4 pergales „Satellite“ fechtavimo turnyre Slovakijoje

Vyrų rapyros rungtyje D. Juras pateko į 16-ą atrankos grupę. Ten mūsiškis laimėjo 4 kovas iš 6 ir prasibrovė į atkrintamąsias varžybas.
Į atkrintamąsias varžybas lietuvis pateko su 33-iu reitingo numeriu. Deja, jau pirmajame rate D. Juras 9:15 nusileido 95-ą reitingą turėjusiam austrui Martinui Kainui.
Galutinėje įskaitoje D. Juras užėmė 69-ą vietą, o iš viso vyrų rapyros rungtyje fechtavosi 145 sportininkai.
