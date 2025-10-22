Buvęs varžovas kirto Pakutinskui: reikalauja lietuviui niekada nebeleisti kautis

Tai jau antroji T. Pakutinsko kova iš eilės, kuri pasibaigė keistomis aplinkybėmis. Dar 2024 m. lapkritį vykusiame „King of Kings 124“ turnyre T. Pakutinskas kovą su Nyderlandu kovotoju Stanislavu Romanovu baigė be nugalėtojo. Tą sykį likus vos 16 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos ringe kilo chaosas. Sunkiai viena akimi matęs S. Romanovas pastūmė teisėją po to, kai T. Pakutinskas pataikė galva į nosį. Į ringą suplūdo abiejų kovotojų komandos ir teisėjas nutraukė kovą nepaskelbęs nugalėtojo.
S. Romanovas neliko abejingas įvykiams Vilniuje. Iš pradžių jis netiesiogiai įgėlė KOK organizacijai, kuri pernai T. Pakutinsko nediskvalifikavo, o kovą paliko be nugalėtojo.
„UTMA ir „Brave CF“ bent jau yra profesionalios organizacijos – jei kas imasi nelegalių veiksmų, tai užsidirba diskvalifikaciją. Dar vienas klounas lauk iš šio sporto“, – rašė S. Romanovas.
Ties tuo Nyderlandų kovotojas nesustojo. S. Romanovas išreiškė viltį, kad daugiau jokia kovinio sporto organizacija nesuteiks šanso T. Pakutinskui.
„Jei dar bent viena organizacija suteiks šansą šitam klounui, aš prarasiu visą pagarbą šiam sportui. Pakušickas“, – rėžė S. Romanovas.
Sh. Betlemidze vėliau sureagavo į kolegos žodžius ir pareiškė, kad jam pritaria.
T. Pakutinskas pabrėžė, kad tokia kovos baigtis jam suteikė motyvacijos toliau tęsti karjerą. Lietuvis trokšta revanšo prieš Sh. Beltemidzę ir žada „išjungti“ kartvelą.
„Tikiuosi, kad „Brave CF“ ir UTMA padarys revanšą ir jį išneš su neštuvais. Prižadu. Norėjau šiandien pasitraukti iš sporto, bet man leido nepasitraukti. Parodysiu, koks esu. Prižadu, išneš jį su neštuvais, darykite kovą kuo greičiau“, – sakė T. Pakutinskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!