Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Buvęs varžovas kirto Pakutinskui: reikalauja lietuviui niekada nebeleisti kautis

2025-10-22 15:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 15:25

Šeštadienį Vilniuje įvyko „Brave CF“ ir UTMA organizacijų mišrių kovos menų turnyras, kuriame pralaimėjimą po diskvalifikacijos patyrė 38-erių metų lietuvis Tomas Pakutinskas (24-17-3). Karjerą po kovos su kartvelu Shota Beltemidze (28-4-1) norėjęs užbaigti T. Pakutinskas parteryje atliko neteisėtus smūgius į pakaušį, po kurių lietuvio varžovas nebepakilo nuo grindų ir teisėjai nusprendė diskvalifikuoti T. Pakutinską bei pergalę įskaityti Sh. Beltemidze.

„Brave CF“ ir UTMA organizacijų mišrių kovos menų turnyras | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Šeštadienį Vilniuje įvyko „Brave CF“ ir UTMA organizacijų mišrių kovos menų turnyras, kuriame pralaimėjimą po diskvalifikacijos patyrė 38-erių metų lietuvis Tomas Pakutinskas (24-17-3). Karjerą po kovos su kartvelu Shota Beltemidze (28-4-1) norėjęs užbaigti T. Pakutinskas parteryje atliko neteisėtus smūgius į pakaušį, po kurių lietuvio varžovas nebepakilo nuo grindų ir teisėjai nusprendė diskvalifikuoti T. Pakutinską bei pergalę įskaityti Sh. Beltemidze.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai jau antroji T. Pakutinsko kova iš eilės, kuri pasibaigė keistomis aplinkybėmis. Dar 2024 m. lapkritį vykusiame „King of Kings 124“ turnyre T. Pakutinskas kovą su Nyderlandu kovotoju Stanislavu Romanovu baigė be nugalėtojo. Tą sykį likus vos 16 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos ringe kilo chaosas. Sunkiai viena akimi matęs S. Romanovas pastūmė teisėją po to, kai T. Pakutinskas pataikė galva į nosį. Į ringą suplūdo abiejų kovotojų komandos ir teisėjas nutraukė kovą nepaskelbęs nugalėtojo.

REKLAMA
REKLAMA

S. Romanovas neliko abejingas įvykiams Vilniuje. Iš pradžių jis netiesiogiai įgėlė KOK organizacijai, kuri pernai T. Pakutinsko nediskvalifikavo, o kovą paliko be nugalėtojo.

REKLAMA

„UTMA ir „Brave CF“ bent jau yra profesionalios organizacijos – jei kas imasi nelegalių veiksmų, tai užsidirba diskvalifikaciją. Dar vienas klounas lauk iš šio sporto“, – rašė S. Romanovas.

Ties tuo Nyderlandų kovotojas nesustojo. S. Romanovas išreiškė viltį, kad daugiau jokia kovinio sporto organizacija nesuteiks šanso T. Pakutinskui.

„Jei dar bent viena organizacija suteiks šansą šitam klounui, aš prarasiu visą pagarbą šiam sportui. Pakušickas“, – rėžė S. Romanovas.

REKLAMA
REKLAMA

Sh. Betlemidze vėliau sureagavo į kolegos žodžius ir pareiškė, kad jam pritaria.

T. Pakutinskas pabrėžė, kad tokia kovos baigtis jam suteikė motyvacijos toliau tęsti karjerą. Lietuvis trokšta revanšo prieš Sh. Beltemidzę ir žada „išjungti“ kartvelą.

„Tikiuosi, kad „Brave CF“ ir UTMA padarys revanšą ir jį išneš su neštuvais. Prižadu. Norėjau šiandien pasitraukti iš sporto, bet man leido nepasitraukti. Parodysiu, koks esu. Prižadu, išneš jį su neštuvais, darykite kovą kuo greičiau“, – sakė T. Pakutinskas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų