TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Marcusas Rashfordas prieš pirmąjį „El Clasico“: būtent dėl tokių rungtynių pasirinkau „Barcelona“

2025-10-22 17:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 17:28

Marcusas Rashfordas artėjant pirmosioms savo „El Clasico“ rungtynėms neslėpė emocijų ir pripažino, kad būtent dėl tokių akimirkų jis pasirinko persikelti į Kataloniją.

Marcusas Rashfordas | Scanpix nuotr.

Marcusas Rashfordas | Scanpix nuotr.

„Rungtynės prieš Madrido „Real“ – tai didelis mačas, būtent dėl tokių momentų aš čia atvykau, – sakė M. Rashfordas interviu „UEFA“. – Nekantrauju, labai laukiu šio susitikimo.“

Anglų puolėjas, šiuo metu žaidžiantis „Barcelona“ klube nuomos pagrindais iš „Manchester United“, prieš šį savaitgalį „Santiago Bernabeu“ vyksiantį susitikimą yra puikios sportinės formos. Šią savaitę jis pelnė du įvarčius per Čempionų lygos dvikovą su „Olympiacos“, kur „Barca“ laimėjo 6:1.

„Tai buvo puikus komandinis pasirodymas. Noriu tęsti tokį žaidimą ir parodyti geriausią save prieš „Real“. Tokie mačai reikalauja maksimalaus atsidavimo – tai rungtynės, kurias norisi atsiminti visą gyvenimą,“ – sakė M. Rashfordas.

Pasak brito, perėjimą į „Barcelona“ stipriai lėmė Hansi Flicko projektas ir galimybė dalyvauti klasikinėse kovose Ispanijos futbole.

„Jaučiau, kad turiu išbandyti save naujoje aplinkoje. „Barcelona“ suteikia šansą žaisti svarbiausiuose pasaulio mačuose, prieš elitinius žaidėjus ir komandas. Kai išgirdau apie „El Clasico“ atmosferą – tai pasvėrė viską. Tokie susidūrimai formuoja tavo karjerą.“

Dvi stipriausios Ispanijos komandos akis į akį susidurs jau šį sekmadienį.

