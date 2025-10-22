„La Liga“ atsisako „Villarreal“ ir „Barcelonos“ rungtynių Majamyje idėjos

„Po derybų su rungtynių Majamyje organizatoriumi, pastarasis paskelbė apie savo sprendimą atšaukti renginio organizavimą dėl pastarosiomis savaitėmis Ispanijoje kilusio netikrumo.
„LaLiga“ labai apgailestauja, kad šis projektas, kuris buvo istorinė ir neprilygstama galimybė Ispanijos futbolo tarptautinimui, negali būti įgyvendintas. Oficialių rungtynių surengimas už mūsų sienų būtų buvęs svarbus žingsnis plečiant mūsų turnyrą visame pasaulyje, stipinant klubų tarptautinį buvimą, žaidėjų pozicionavimą ir Ispanijos futbolo prekės ženklą strateginėje rinkoje tokioje kaip Jungtinės Valstijos.
Projektas visiškai atitiko federacijos reglamentus ir neturėjo įtakos turnyro sąžiningumui, ką patvirtino kompetentingos institucijos, prižiūrinčios atitiktį reikalavimams, kurios tam priešinosi dėl kitų priežasčių“, – skelbiama pranešime.
Priminsime, jog daugiau nei 400 klubų sirgalių grupių Europoje pasisakė prieš siūlomą rungtynių rengimą užsienyje, o sirgalių ryšių palaikymo grupė „Football Supporters Europe“ oficialiai paragino UEFA ir FIFA blokuoti šį prašymą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!