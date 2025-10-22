Panevėžio sporto centro dviratininkai su šalies rinktine varžysis pasaulio čempionate

Eimantas Vadapalas, Laurynas Vinskas bei Nedas Narbutas varžysis komandinio sprinto, Olivija Baleišytė – skrečo ir eliminavimo, Vasilijus Lendel, Laurynas Vinskas – keirino bei sprinto, Eimantas Vadapalas – 1 km lenktynėse.
Šiandien pirmieji varžybas pradės Laurynas Vinskas, Eimantas Vadapalas bei Nedas Narbutas. Lietuvos laiku 20.54 val. jie dalyvaus vyrų komandinio sprinto kvalifikacijos rungtyje, o 1 val. nakties Olivija Baleišytė varžysis moterų skrečo rungtyje.
Spalio 23 d. 17 val. Vasilijus Lendel ir Laurynas Vinskas dalyvaus vyrų keirino pirmajame raunde. 0.55 val. Olivija Baleišytė varžysis moterų eliminavimo lenktynėse.
Spalio 24 d. 17 val. Eimantas Vadapalas dalyvaus vyrų 1 kilometro lenktynėse.
Spalio 25 d. 17.42 val. Vasilijus Lendel ir Eimantas Vadapalas varžysis vyrų sprinto lenktynėse.
Varžybos bus transliuojamos tiesiogiiai per Eurosport 2 kanalą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!