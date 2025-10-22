Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Panevėžio sporto centro dviratininkai su šalies rinktine varžysis pasaulio čempionate

2025-10-22 18:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 18:18

Šiandien Čilėje Lietuvos dviračių treko rinktinė pradeda kovą Pasaulio čempionate. Lietuvos rinktinės sudėtyje varžysis ir penki Panevėžio sporto centro trenerių Anatolijaus Novikovo ir Dmitrii Leopold ugdytiniai – Olivija Baleišytė, Eimantas Vadapalas, Laurynas Vinskas, Vasilijus Lendel bei Nedas Narbutas.

Vasilijus Lendel | Organizatorių nuotr.

0

Eimantas Vadapalas, Laurynas Vinskas bei Nedas Narbutas varžysis komandinio sprinto, Olivija Baleišytė – skrečo ir eliminavimo, Vasilijus Lendel, Laurynas Vinskas – keirino bei sprinto, Eimantas Vadapalas – 1 km lenktynėse.

Šiandien pirmieji varžybas pradės Laurynas Vinskas, Eimantas Vadapalas bei Nedas Narbutas. Lietuvos laiku 20.54 val. jie dalyvaus vyrų komandinio sprinto kvalifikacijos rungtyje, o 1 val. nakties Olivija Baleišytė varžysis moterų skrečo rungtyje.

Spalio 23 d. 17 val. Vasilijus Lendel ir Laurynas Vinskas dalyvaus vyrų keirino pirmajame raunde. 0.55 val. Olivija Baleišytė varžysis moterų eliminavimo lenktynėse.

Spalio 24 d. 17 val. Eimantas Vadapalas dalyvaus vyrų 1 kilometro lenktynėse.

Spalio 25 d. 17.42 val. Vasilijus Lendel ir Eimantas Vadapalas varžysis vyrų sprinto lenktynėse.

Varžybos bus transliuojamos tiesiogiiai per Eurosport 2 kanalą.

