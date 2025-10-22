Ignalinoje Lietuvos taurės varžybomis uždarytas vasaros biatlono sezonas

Sutrumpintose asmeninėse lenktynėse amžiaus grupėje iki 22 metų nugalėjo Ignas Rakštelis (36:26 min., 6 klaidos šaudykloje) ir P. Kresik (43:23, 13). Amžiaus grupėje iki 19 metų triumfavo Eimantas Lekavičius (41:27, 9) ir Rusnė Motiejūnaitė (32:04, 2), o iki 17 metų – Dmitrijus Stepanovas (41:50, 10) bei Alise Apse (33:52, 4).
Vaikinai turėjo įveikti 10 km distanciją, o merginos – 8 km.
Vasaros biatlono sezone lietuviai dalyvavo ir Baltijos taurės etape Latvijoje. Ten sprinto rungtyje amžiaus grupėje iki 21 metų bronzą iškovojo Mikas Vildžiūnas, o tarp jaunučių sidabrą pelnė Andris Draudvila. Bendro starto lenktynėse medalius skynė tik Lietuvos veteranai.
