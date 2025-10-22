Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Ignalinoje Lietuvos taurės varžybomis uždarytas vasaros biatlono sezonas

2025-10-22 16:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 16:59

Ignalinoje šeštadienį uždarytas lietuviškasis vasaros biatlono sezonas – vyko Lietuvos vasaros biatlono taurės antrasis etapas.

Lietuvos biatlono federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Sutrumpintose asmeninėse lenktynėse amžiaus grupėje iki 22 metų nugalėjo Ignas Rakštelis (36:26 min., 6 klaidos šaudykloje) ir P. Kresik (43:23, 13). Amžiaus grupėje iki 19 metų triumfavo Eimantas Lekavičius (41:27, 9) ir Rusnė Motiejūnaitė (32:04, 2), o iki 17 metų – Dmitrijus Stepanovas (41:50, 10) bei Alise Apse (33:52, 4).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaikinai turėjo įveikti 10 km distanciją, o merginos – 8 km.

Vasaros biatlono sezone lietuviai dalyvavo ir Baltijos taurės etape Latvijoje. Ten sprinto rungtyje amžiaus grupėje iki 21 metų bronzą iškovojo Mikas Vildžiūnas, o tarp jaunučių sidabrą pelnė Andris Draudvila. Bendro starto lenktynėse medalius skynė tik Lietuvos veteranai.

