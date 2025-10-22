Reddisho spindesys neišgelbėjo „Šiaulių“ Utenoje

Pastarieji prieš rungtynes pranešė, kad raumens traumą patyrė Cedricas Hendersonas.
Vos prieš 10 dienų šios komandos susitiko ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Ten uteniškiai laimėjo 86:73.
Kiek geriau rungtynes pradėjo uteniškiai, tačiau labiau apčiuopiamo pranašumo susikrauti nepavyko – 10:6. Oskaras Pleikys bei Cameronas Reddishas skirtumą tirpdė (14:15), o galiausiai pastarasis legionierius rezultatą lygino – 17:17. Į priekį šiauliečiai išsiveržė (20:17), bet po pirmojo ketvirčio „Juventus“ nežymiai persvėrė rezultatą – 32:29.
Kol šiauliečių puolimas ėmė strigti, tuo pasinaudoję šeimininkai jautėsi užtikrinčiau – 42:33. Persvara galiausiai tapo jau dviženklė (51:37), o C.Reddisho indėlio svečiams buvo maža. Iniciatyvą uteniškiai laikė savo rankose bei po pirmosios mačo dalies pirmavo 58:42.
D.Romančenko ir O.Pleikys pasirūpino, kad skirtumas apmažėtų (46:58), bet Eriko Venskaus bei „Juventus“ legionierių taškai padėtį stabilizavo – 67:50. Uteniškiai laikėsi priekyje tvirtai, nepaisant to, kad gerų atkarpų turėjo ir svečiai, vis tik skirtumas labiau niekaip netirpo.
Šansų Šiaulių komanda turėjo – liko dar kėlinys, bet labiau intriga pakurstyta nebuvo. Po O.Pleikio metimo viltis gyva buvo (84:96), tritaškį smeigė ir D.Baslykas (87:96), vis tik likusios 53 sekundės stebuklo nesukūrė.
Utenos komandoje žibėjo D.Danielso (21 tkš., 6 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Š.Beniušio (20 tšk., 6 atk. kam.) tandemas.
Šiaulių komandoje išsiskyrė C.Reddishas, kurio sąskaitoje – 25 taškai, 5 atkovoti kamuoliai ir 31 naudingumo balas. Tiesa, iš 10 tritaškių tikslą pasiekė 2.
Visa svečių komanda pataikė 4 iš 24.
„Juventus“: Devonas Danielsas 21 (6 atk. kam., 8 rez. perd.), Šarūnas Beniušis 20, Malikas Johnsonas 13, Erikas Venskus 11, Paulius Valinskas 8, Lukas Uleckas 7 (9 atk. kam.).
„Šiauliai“: Cameronas Reddishas 25 (2/10 trit., 9 išpr. praž.), Danielis Baslykas 18, Oskaras Pleikys 14 (6 atk. kam.), Dayvionas McKnightas 10.
