„Pro X Padel“ parodomasis mačas: Maskoliūnas ir Javtokas įžvelgia grėsmę judviejų draugystei, žada atakuoti Jankauską

D. Maskoliūnas porininku nesidžiaugia
„Esame džentelmenai, į moterį žaisti negalime, tad krepšininkai puls futbolininką“, – prieš parodomąjį „Pro X Padel“ turnyrų serijos, kurią remia „Casino Admiral“, mačą komandos taktiką atskleidė D. Maskoliūnas.
Jo porininku bus kitas buvęs krepšininkas – keturis medalius su Lietuvos rinktine laimėjęs Eurolygos čempionas R. Javtokas.
„Blogiau negali būti. Jei reikėtų rinktis, Robertas būtų paskutinis, kurį rinkčiausi, – juokėsi D. Maskoliūnas. – Jei rimtai, viskas gerai. Robertas – mano draugas, žaidžia truputį tenisą, truputį padelį. Sudėjus truputį teniso ir truputį padelio, išeis truputį žaidimo. Tai mes ir bandysim.“
D. Maskoliūnas su R. Javtoku vienoje poroje yra žaidę ir tenisą.
„Ačiū Dievui. Taip ir parašykite – ačiū Dievui, kad žaidžiau tik du kartus. Vieną net pavyko laimėti. Man pasisekė, kad likimas manęs su Robertu teniso korte daugiau nesuvedė“, – pokštavo buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės treneris.
Padelį D. Maskoliūnas yra žaidęs ir vienoje poroje su penktadienio varžovu E. Jankausku.
„Edgaras, kaip ir visi futbolininkai, yra žiauriai greitas. Jis labai save prisižiūri, yra fiziškai stiprus, ištvermingas. Yra itin mažai skylių, kur galėtume atakuoti. Bandysime ūgiu juos spausti prie stiklo“, – taktiką atskleidė.
Eurolygos čempionas prieš parodomąjį mačą visiškai nesijaudina – sako, kad tikrosios jo rungtynės prasidės šeštadienį. Tada D. Maskoliūnas, kartu su Jauniumi Laurynu, dalyvaus ir B+ mėgėjų varžybose. Jų nugalėtojai gaus galimybę kitame „Pro X Padel“ turnyrų serijos etape gruodžio 12 dieną rungtis nebe B+, o A divizione.
„Aukščiausioje lygoje su savo amžiumi ir gebėjimais nelabai ką nors galėčiau padaryti, – savikriškai vertino D. Maskoliūnas. – Ten jau vyrukai žaidžia, kukliai pasakysiu, truputėlį geriau, bet neslėpsiu – būtų labai įdomu pasibandyti, kaip greitai ir kaip ilgai jie mus kankintų.“
Buvęs krepšininkas anksčiau žaisdavo tenisą, bet po peties traumos renkasi padelį. Jį D. Maskoliūnas žaidžia du–tris kartus per savaitę.
„Pasirinkau padelį ir tuo nesigailiu. Ar pasiilgau teniso? Vienareikšmiškai taip, – atviravo Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalininkas. – Padelyje prie vieno partnerio nesu prisirišęs, bet varžybose dažniausiai dalyvauju su sensėjumi, karatė guru Ričardu Poška.“
D. Maskoliūnas mano, kad padeliui atėjo laikas žengti į televiziją. „Pro X Padel“ turnyrą transliuos Info TV ir LNK.lt.
„Ši sporto šaka skirta ypač tiems žmonėms, kurie nori mėgėjiško sporto. Čia greičiau gali pajausti malonumą, nei tenise. Padelis šiek tiek paprastesnis, bet labai azartiškas, greitas sportas. Man labai patinka ir jį žaisti, ir žiūrėti, – atviravo D. Maskoliūnas. – Šita sporto šaka jau daugelį metų yra sparčiausiai auganti pasaulyje. Kaip suprantu, greitai taps ir olimpine. Šiuo metu padelio arenos statosi, bet laisvų laikų vis tiek rasti sunku.“
R. Javtokas tikisi, kad draugystė nesugrius
R. Javtokas parodomajame mače nori ne tik gerai praleisti laiką ir pasimėgauti žaidimu. Buvusio krepšininko penktadienio planas – jo ir D. Maskoliūno pergalė.
„Klausysiu, ką pasakys dėdė treneris. Kokią taktiką parinks, taip ir žaisime, – juokėsi buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas. – Kadangi su Dariumi ne kartą esu žaidęs tenisą, žinau, kad tai labai karštas, visada norintis laimėti žmogus. Gali kilti tarpusavio konfliktų, bet tikiu, kad mūsų draugystė nesugrius ir kažkaip susižaisim. Padelio kartu nežaidėme, bet mačiau, kad jam sekasi tikrai neblogai.“
R. Javtokas aikštėje su E. Jankausku susidurs ne pirmą kartą. „Žaidžiame vienas prieš kitą futbolą, – atskleidė Eurolygos čempionas. – Kadangi aš buvau jo tvirtovėje, tai jis dominavo ir labai stipriai. Jo padelio lygio nežinau. Negaliu pasakyti, ar jis daug treniravosi, ar yra turėjęs trenerį.“
211 centimetrų ūgio R. Javtokas bus aukščiausias „Pro X Padel“ parodomojo mačo dalyvis.
„Manau, kad padelyje žmonėms padeda tai, jei jie sportuoja. Kad ir kitas sporto šakas. Kita vertus, jei technikos neturi, tai ir ūgis nepadės, – juokėsi buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas. – Žinoma, kai esi aukštesnis, tave sunkiau perkelti, bet padelyje tai ir taip nėra lengva padaryti. Manau, reikia pradėti daug geriau žaisti, kad pavyktų išnaudoti savo stipriąsias puses.“
R. Javtokas rakečių sportą renkasi tris dienas per savaitę – dusyk žaidžia tenisą, kartą žengia į padelio kortą.
„Nuolatinio porininko neturiu. Žaidžiu su vaikais, žmona, su draugų kompanija. Tiesiog gerai leidžiame laiką, – pasakojo keturis medalius su Lietuvos rinktine laimėjęs buvęs krepšininkas. – Nors žaidėjų lygis skiriasi, padelį gali žaisti visi. Kad gerai žaistum tenisą, turi treniruotis penkerius metus. Padelį žaisti lengviau.“
„Esame mažytė svarbaus renginio dalis“
„Kai pasakėte, kad mane matys visa Lietuva, dabar jau pradedu jaudintis, – juokėsi E. Jankauskas. – Esame mažytė svarbaus renginio dalis. Svarbiausia, kad turėsime gerą laiką, galėsime pasijuokti. Jei tai prikaustys ir žiūrovų dėmesį, bus labai gerai.“
E. Jankauskas žais drauge su viena geriausių visų laikų Lietuvos tenisininkių, buvusia 197 pasaulio rakete L. Stančiūte-Gecevičiene.
„Deja, su Lina susidurti kol kas neteko, bet jos, kaip tenisininkės, pasiekimai įspūdingi. Jai tikrai nebus didelių problemų padelyje, greitai adaptuosis, – mano šalies futbolo rinktinės treneris. – Vis dėlto visko atiduoti į Linos rankas nepavyks, nes varžovai dažniausiai identifikuoja priešininką, jo silpnąsias vietas.“
E. Jankauskas tikisi, kad parodomajame mače jo komandai padės ir tai, kad su D. Maskoliūnu yra tekę žaisti padelį vienoje ekipoje.
„Darius – labai agresyvaus stiliaus žaidėjas, turi jėgos, gerą smūgį, – analizavo UEFA Čempionų lygos laimėtojas. – Prieš Robertą žaidęs nesu, nežinau, koks jo lygis. Jis toks tamsusis arkliukas.“
E. Jankauskas tikina, kad parodomajam mačui rimtai nesiruošia, o padelio korte dažniausiai kaunasi drauge su buvusiu Lietuvos futbolo rinktinės vartininku Emilijumi Zubu.
„Nesame seniai žaidžiantys, visą gyvenimą rankas naudojame tikrai ne raketėms, tad nėra lengva įsivažiuoti, bet manau, kad mums visai neblogai sekasi, – vertino E. Jankauskas. – Emilis sparčiai progresuoja, jo, kaip buvusio vartininko, geri refleksai. Taip pat vienas svarbiausių faktorių, kai trūksta meistriškumo ir įgūdžių, svarbus emocinis klimatas su porininku, emocinis stabilumas tada, kai nesiseka. Emiliui tas dalykas visai neblogai pavyksta.“
E. Jankausko nuomone, jam, kaip buvusiam futbolininkui, padelio korte padeda kojų darbas, jų koordinacija, svorio perkėlimas, judėjimas, žaidimo skaitymas.
„Jei gyvenime užsiėmei sporto šaka, kurioje buvo kamuolys, tai jau kažkoks privalumas, – mano E. Jankauskas. – O toliau jau reikia specifinių įgūdžių: kaip kamuoliuką priimti, paguldyti, įvertinti, kaip atšoks. Čia jau visai kiti dalykai, kurie reikalauja daug laiko korte. Mes šitos bazinės padelio technikos neturime, su treneriu esu dirbęs gal vienoje treniruotėje. Esame daugiau mėgėjai, ko mums stinga, bandome kompensuoti judėjimu, sportiniu azartu. Jo, ko gero, mums trūksta baigus futbolininkų karjeras. Organizmas pripratęs prie adrenalino, čia jo ir gauname.“
E. Jankauskas džiaugiasi, kad padelis populiarėja, o dabar jį transliuos ir televizija.
„Padelis daug žmonių pakėlė nuo sofų, – sako futbolo rinktinės treneris. – Didžiausia to nauda – sveikata. Žmonės turi progą išprakaituoti, išlieti emocijas, kurios turi būti kažkur išlietos. Be to, visi išsikelia kažkokius tikslus, siekius, lūkesčius, laukia laiko korte. Atsirado tokia vieta, kur žmonės gali leisti laiką po savo pagrindinės veiklos, darbo, atitrūkti nuo namų ūkio. Anksčiau tie keliai galbūt nuvesdavo į ne pačias geriausias įstaigas.“
„Svarbiausia gerai praleisti laiką, sužaisti gražių taškų“
„Prieš parodomąjį mačą visiškai nesijaudinu, labiau tai žiūriu kaip į pramogą, – sako L. Stančiūtė-Gecevičienė. – Padelį žaidžiu ne dėl rezultato, o tam, kad būtų smagu. Penktadienį taip pat svarbiausia smagiai praleisti laiką, sužaisti gražių taškų.“
Viena geriausių visų laikų Lietuvos tenisininkių su savo penktadienio komandos draugu E. Jankausku susipažins prieš mačą.
„Žinau, kas yra E. Jankauskas, bet su juo bendravusi nesu, nežinau, kaip jis žaidžia. Tačiau nemanau, kad dėl to kils bėdų. Varžybose savo porininką geriau pažinoti, nei nepažinoti, bet čia nėra varžybos“, – vertino L. Stančiūtė-Gecevičienė.
Jos ir E. Jankausko duetas į kovą stos ne tik su 211 centimetrų ūgio R. Javtoku. 196 centimetrų ūgio D. Maskoliūnas bus antras aukščiausias žmogus parodomajame mače.
„Nesu padelio žaidėja, tad kažkokių specialių taktikų neturiu, – atviravo dabar teniso trenere dirbanti L. Stančiūtė-Gecevičienė. – Gali būti problema perkelti kamuoliuką per varžovus, bet „Mostuose“ labai aukštos lubos, turbūt jų užteks. O žaidimo metu bandysime atrasti oponentų silpnąsias vietas ir kažką sugalvosime.“
L. Stančiūtė-Gecevičienė per savo gyvenimą raketę rankose laikė kur kas dažniau nei bet kuris kitas parodomojo mačo dalyvis. Vis dėlto buvusi tenisininkė padelį per pastarąjį pusmetį žaidė keturis kartus.
„Tenisas nuo padelio labai skiriasi. Ypač taktika, – vertino L. Stančiūtė-Gecevičienė. – Pati padelį dažnai žaidžiu kaip tenisą ir tai nebūna labai gerai. Žaidimo metu galėčiau daugiau panaudoti stiklus. Bandau mokytis, prisiminti, kad reikia žaisti daugiau kaip padelį, bet vis užsimiršta. Kitas dalykas – raketės ilgis. Padelyje jos gerokai trumpesnės, tad atrodo, kad kamuoliuką atmuši, bet iki jo pritrūksta.“
Buvusi sportininkė mano, kad padelį išmokti žaisti lengviau, nei tenisą ir džiaugiasi augančiu naujos sporto šakos populiarumu.
„Konkurencijos tarp teniso ir padelio nematau. Taip, tai dvi rakečių sporto šakos, bet pakankamai skirtingos. Tenisas vis tiek yra klasika, nemanau, kad jį gali kažkas pakeisti, bet smagu, kad žmonės sportuoja, atranda, kas jiems tinka labiau“, – sako L. Stančiūtė-Gecevičienė.
„Pro X Padel“ turnyrų serijos, kurią remia „Casino Admiral“, startas – spalio 24–25 d. klube „Mostai“. Penktadienį vyks A diviziono kovos ir parodomasis mačas, kuriame D. Maskoliūnas bei R. Javtokas mes iššūkį E. Jankauskui ir L. Stančiūtei-Gecevičienei. Šeštadienį bus surengtos įvairaus lygių mėgėjų varžybos. Registracija į turnyrą vyksta svetainėje proxpadel.com.
