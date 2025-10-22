Laima Vladson iškovojo užtikrintą pergalę ITF moterų teniso turnyro starte Taškente

Pirmajame sete L. Vladson laimėjo dvi varžovės padavimų serijas, o korėjietė iššvaistė abu „break pointus“. Antrąjį setą lietuvė pradėjo spurtu 4:0. Vėliau L. Vladson kiek atsipalaidavo, pralaimėjo savo padavimų seriją ir skirtumas sumažėjo iki minimumo (4:3). Visgi, aštuntajame geime lietuvė neturėjo didesnių problemų savo padavimų metu, o devintajame sulaukė dviejų varžovės dvigubų klaidų ir įtvirtino pergalę.
L. Vladson pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvė žais su dar viena nuo kvalifikacijos startavusia tenisininke – vos 15-os metų uzbeke Aleksandra Barmičeva (ITF-1497, ITF jaunių-299).
ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
