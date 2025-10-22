Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė po permainingos kovos nusileido teniso talentei

2025-10-22 18:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 18:27

Didžiojoje Britanijoje vykstančiame aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyre nesėkmingai startavo 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-216), kuri po 2 valandų 18 minučių kovos 6:4, 4:6, 1:6 pralaimėjo 18-metei korto šeimininkei Mimi Xu (WTA-381). Pernai M. Xu dar buvo 8-oji pasaulio jaunių (iki 18 metų) raketė.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvė mačą pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos, bet čia pat pralaimėjo atkarpą 0:3. J. Mikulskytė greitai atstatė pusiausvyrą (3:3), o tada laimėjo maratoninį septintąjį geimą varžovės padavimų metu (4:3). Aštuntajame geime M. Xu pusiausvyrą atstatė, bet devintajame geime J. Mikulskytė vėl atitrūko ir persvaros neišbarstė.

Antrojo seto pradžioje lietuvė nerealizavo „break pointo“, netrukus pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 1:4. Devintajame geime J. Mikulskytė gelbėjosi varžovės padavimų metu ir priartėjo iki 4:5, bet dešimtajame geime prastai sužaidė savo padavimų metu.

Lietuvė paskutiniame mačo sete didesnių vilčių neturėjo. J. Mikulskytė pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, o daugiau „break pointų“ nesusikūrė.

J. Mikulskytė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 926 JAV dolerius. Tuo tarpu M. Xu aštuntfinalyje žais su geriausią karjeros rezultatą jau pakartojusia 24-erių lietuve Andre Lukošiūte (WTA-787).

J. Mikulskytė dar laukia starto ir dvejetuose. Pirmajame rate lietuvė su belge Magali Kempen bandys nugalėti estę Eleną Malyginą ir švedę Kajsą Rinaldo Persson.

ITF serijos moterų teniso turnyro Didžiojoje Britanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

