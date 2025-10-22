Orelikas ir Kačinas žibėjo FIBA Europos taurėje

G.Orelikas per 32 minutes pelnė 17 taškų (2/4 dvit., 3/7 trit., 4/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 perdavimus, po 2 sykius klydo bei prasižengė ir rinko 17 naudingumo balų.
Jo komandai 24 taškus įmetė Jamesas Frazieris (8 rez. perd.), 23 – De‘Ondre‘as Jacksonas (9 atk. kam.). M.Kačinas per 27 minutes pelnė 27 taškus (2/3 dvit., 6/9 trit., 5/8 baud.), atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, kartą prasižengė, blokavo metimą ir rinko 23 naudingumo balus.
„Trefl“ 19 taškų rinko Kasperas Suurorgas, 13 – Jakubas Schenka.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!