TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Orelikas ir Kačinas žibėjo FIBA Europos taurėje

2025-10-22 20:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 20:08

FIBA Europos taurėje solidų pasirodymą surengė Gediminas Orelikas, o jo atstovaujama Abšerono „Lions“ (0/2) namie 96:99 (20:25, 29:23, 27:25, 20:26) nusileido Sopoto „Trefl“ (2/0) su Mindaugu Kačinu.

M.Kačinas žibėjo

G.Orelikas per 32 minutes pelnė 17 taškų (2/4 dvit., 3/7 trit., 4/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 perdavimus, po 2 sykius klydo bei prasižengė ir rinko 17 naudingumo balų.

Jo komandai 24 taškus įmetė Jamesas Frazieris (8 rez. perd.), 23 – De‘Ondre‘as Jacksonas (9 atk. kam.). M.Kačinas per 27 minutes pelnė 27 taškus (2/3 dvit., 6/9 trit., 5/8 baud.), atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, kartą prasižengė, blokavo metimą ir rinko 23 naudingumo balus.

„Trefl“ 19 taškų rinko Kasperas Suurorgas, 13 – Jakubas Schenka.

