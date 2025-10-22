Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Vilniaus „Žalgiriui“ pralaimėjęs „Kauno Žalgiris“ atsiėmė „A lygos“ nugalėtojų taurę

2025-10-22 21:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 21:31

Dariaus ir Girėno stadione susitiko čempionų titulą jau užsitikrinęs „Kauno Žalgiris“ ir dėl medalių kovojantis Vilniaus „Žalgiris“. Rungtynės sėkmingiau susiklostė svečiams iš sostinės, kurie šventė pergalę rezultatu 2:1 (0:0).

„Kauno Žalgirio“ triumfas „A lygoje“ | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

„Kauno Žalgirio" triumfas „A lygoje" | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

0

Susitikimo pradžioje aktyvesni buvo kauniečiai – po kartą iš toli kamuolį virš vartų pasiuntė komandos kapitonas Fedoras Černychas ir Damjanas Pavlovičius, o Haymennas Bah-Traore smūgiavo greta virpsto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

32-ąją minutę puikią kontrataką surengė aikštės šeimininkai, tačiau F. Černycho smūgiuotą kamuolį sugavo Carlosas Olsesas. Po dar kelių akimirkų vienas prieš vartininką iššoko Fabienas Ourega, tiesa, ir jam nuginkluoti varžovų vartų sargo nepavyko.

Antrąją susitikimo dalį pavojingu išpuoliu pradėjo laikinosios sostinės ekipa – atakos smaigalyje atsidūręs Antonas Tolordava smūgiavo į C. Olsesą.

61-ąją minutę, po VAR patikros, į aikštės šeimininkų vartus buvo skirtas 11 metrų baudos smūgis. Tiksliai smūgiavęs Vilniaus „Žalgirio“ puolimo lyderis Liviu Antalis išvedė svečių ekipą į priekį.

Ant geros bangos Rolando Džiaukšto auklėtiniai greitai sudavė ir antrą smūgį – kontratakos metu įvartį pelnė Motiejus Burba.

Baigiantis rungtynėms kauniečiai sušvelnino atsilikimą, kai sėkmingai nuo 11 metrų žymos smūgiavo F. Ourega.

Svarbius 3 taškus iškovoję Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai su 56 taškais įsitvirtino 3-ioje pozicijoje, o „Kauno Žalgiris“ po šių rungtynių iškėlė A lygos trofėjų.

