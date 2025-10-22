Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Banga“ triumfavo Šiauliuose

2025-10-22 21:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 21:15

32-asis Lietuvos futbolo A lygos turas prasidėjo Saulės mieste. FA „Šiauliai“ savų sirgalių nenudžiugino – namuose teko pripažinti Gargždų „Bangos“ pranašumą 1:3 (0:0).

Vaidas Magdušauskas | fkbanga.lt nuotr.

32-asis Lietuvos futbolo A lygos turas prasidėjo Saulės mieste. FA „Šiauliai“ savų sirgalių nenudžiugino – namuose teko pripažinti Gargždų „Bangos“ pranašumą 1:3 (0:0).

REKLAMA
0

Pirmosios minutėmis ekipos apsikeitė smūgiais – Ignas Venckus netaikliai smūgiavo galva, po Eligijaus Jankausko perdavimo bandymą atliko Karolis Žebrauskas, komandą išgelbėjo Mantas Bertašius, kiek vėliau pastarasis apsigynė ir nuo pačio E. Jankausko tolimo bandymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

17-ąją minutę Marko Mandičius suklydo bei neišmušė kamuolio, tuo pasinaudoti galėjęs I. Venckus nepataikė į vartų plotą iš labai arti. Visgi, puolėjas pasižymėjo 57-ąją minutę, kai Rokas Filipavičius kamuolį siuntė į baudos aikštelę, o I. Venckus pasinaudojo prastu Vyto Gašpuičio lietimu.

REKLAMA
REKLAMA

64-ąją minutę gargždiškiai rezultatą padvigubino, kai atšokusį kamuolį vienu lietimu iš oro į vartų tinklą siuntė Aaronas Olugbogi. K. Žebrauskas buvo atsidūręs atakos smaigalyje, bet pastarasis geroje situacijoje atsidūrė nuošalėje, Vaidas Magdušauskas į kamuolį nepataikė taip, kaip norėtų.

REKLAMA

Susitikimui einant į pabaigą svečių vartų sargas apsigynė nuo stipraus tolimo Nikita Komissarovo bandymo, Gabrieliaus Micevičiaus bandymas galva iš arti skriejo tiesiai į M. Bertašių.

Per pridėtą teisėjo laiką komandos apsikeitė įvarčiais – Saulės miesto gretose pasižymėjo G. Micevičius, tačiau jau kitame momente į greitą ataką nubėgęs Sherwinas Seedorfas buvo taiklus ir padėjo tašką susitikime.

Po šio susitikimo „Banga“ su 37 taškais rikiuojasi aštunta, savo ruožtu, šiauliečiai savo sąskaitoje turi 50 taškų, tačiau tikslas pavyti 3-iąją poziciją, kolkas, slysta iš rankų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų