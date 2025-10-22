„Riteriai“ įveikė „Panevėžį“ ir artėja išlikimo „A lygoje“ link

Pirmame kėlinyje nė viena komanda nesukūrė grėsmingos situacijos. „Riterių“ atstovo Deimanto Rimpos smūgis buvo blokuotas, Isaacas Asante nukreipė kamuolį į vartininką.
51-ąją minutę svečiai turėjo gerą galimybę būti priekyje – Andrius Kaulinis baudos aikštelėje surado Armandą Šveistrį, kurio bandymą nuslopino Vytautas Černiauskas. Kitoje aikštės pusėje panevėžiečiai buvo grėsmingi standartinių padėčių metu.
Sostinės klubas 73-iąją minutę surengė rezultatyvią ataką. Po perdavimo iš kairiojo krašto Andrius Kaulinis suvaldė kamuolį bei efektingai jį pasiuntė į tolimąjį vartų kampą.
Blankiai rungtyniavę šeimininkai mačo pabaigoje pagrasino tolima Roko Rasimavičiaus ataka, tačiau Antonio Tuta buvo savo vietoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!