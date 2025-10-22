Kalendorius
Lietuva

„Riteriai“ įveikė „Panevėžį“ ir artėja išlikimo „A lygoje“ link

2025-10-22 21:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 21:15

Lietuvos futbolo A lygoje puikią seriją gynyboje tęsia Vilniaus „Riteriai“. 32-ojo turo mače svečiuose vilniečiai 1:0 nugalėjo „Panevėžį“.

„Riteriai“ | Organizatorių nuotr.

0

Pirmame kėlinyje nė viena komanda nesukūrė grėsmingos situacijos. „Riterių“ atstovo Deimanto Rimpos smūgis buvo blokuotas, Isaacas Asante nukreipė kamuolį į vartininką.

51-ąją minutę svečiai turėjo gerą galimybę būti priekyje – Andrius Kaulinis baudos aikštelėje surado Armandą Šveistrį, kurio bandymą nuslopino Vytautas Černiauskas. Kitoje aikštės pusėje panevėžiečiai buvo grėsmingi standartinių padėčių metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sostinės klubas 73-iąją minutę surengė rezultatyvią ataką. Po perdavimo iš kairiojo krašto Andrius Kaulinis suvaldė kamuolį bei efektingai jį pasiuntė į tolimąjį vartų kampą.

Blankiai rungtyniavę šeimininkai mačo pabaigoje pagrasino tolima Roko Rasimavičiaus ataka, tačiau Antonio Tuta buvo savo vietoje.

