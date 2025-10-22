Tadas Jefišovas iškovojo 3 aukso medalius Lenkijoje: „Dabar tik pradedu suvokti, ką pasiekiau“

Įspūdingai pasirodė Tadas Jefišovas, tapęs trigubu čempionu. Lietuvis vyrų „Classic Physique“ kategorijoje nugalėjo ne tik NAC, bet ir GPA bei WBBF įskaitose.
„Varžybos vyko Lenkijoje, dalyvavo trys federacijos, buvau dvi dienas beveik nemiegojęs – gal tik valandą pavyko nusnūsti – ir vis tiek tai padariau: iškovojau tris pirmas vietas klasikiniame kultūrizme, dabar tik pradedu suvokti, ką pasiekiau, labai malonus jausmas, komanda buvo nuostabi ir draugiška, džiaugiuosi šia kelione, nuoširdžiai dėkoju visiems – mano fanams, draugams ir visiems, kurie buvo šalia, ačiū, kad esate“, – rašė T. Jefišovas.
Gražvydas Naruševičius NAC „Body II“ kategorijoje pelnė sidabrą, o GPA kultūrizmo svorio kategorijoje virš 100 kg – bronzą. Marius Žemaitaitis bronzą pridėjo NAC veteranų įskaitoje.
