  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos diskgolfo duetas pasaulio žaidynėse Kinijoje užėmė 12-ą vietą

2025-08-21 10:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 10:59

Mireta Jurgelevičiūtė | Organizatorių nuotr.

Čengdu (Kinija) vykusiose pasaulio žaidynėse Lietuvai atstovavo diskgolfo duetas – Mireta Jurgelevičiūtė ir Gabrielius Gricius.

0

Mišrių porų varžybose lietuviai pateko į B grupę. Mūsiškiai pralaimėjo kanadiečiams ir norvegams bei sužaidė lygiosiomis su australais. Po papildomo žaidimo lietuviams grupėje atiteko 3-ia vieta. Kanadiečiai su norvegais pateko į ketvirtfinalį ir tęsė kovą dėl medalių, o mūsiškiai su australais žaidynes tęsė kovodami dėl 9-16 vietų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau kovoje dėl 9-16 vietų lietuviai nugalėjo vokiečius, bet pralaimėjo prancūzams ir slovakams. Galutinėje įskaitoje mūsiškiai užėmė 12-ą vietą tarp 16 duetų.

Pasaulio žaidynių auksą iškovojo amerikiečiai – Marissa Gannon ir Gannonas Buhras. Sidabrą pelnė suomiai Eveliina Salonen ir Nestori Tuhknanenas, o bronza džiaugėsi latviai Elizabete Pekšena ir Raineris Balodis.

Lietuva žaidynes baigė su vieninteliu Dominikos Banevič iškovotu bronzos medaliu breiko varžybose. Medalių įskaitoje Lietuva pasidalino 77-83 vietas. Latviai taip pat liko su 1 bronzos medaliu, o estai su sidabru ir bronza užėmė 67-ą poziciją.

Medalių įskaitoje nugalėjo šeimininkai kinai (36 aukso, 17 sidabro, 11 bronzos). Antri buvo vokiečiai (17, 14, 14), treti – ukrainiečiai (16, 14, 14).

