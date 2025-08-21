Lietuvos šokėjai Vokietijoje tapo vicečempionais

WDSF Rising Stars standartinių šokių grupėje puikiai pasirodė lietuvių šokėjai Edvardas Mašaro ir Anastasija Pavšukova (Vilniaus „DaVi“), jie tapo grupės vicečempionais ir buvo įvertinti visomis antrosiomis vietomis. Lietuvos šokėjai po varžybų dalinosi savo emocijomis: „Džiaugiamės vicečempionų titulu – tai svarbus įvertinimas mums. Esame dėkingi savo komandai už atsidavimą ir darbą, o taip pat federacijai už palaikymą. Ši patirtis suteikia dar daugiau motyvacijos siekti aukščiausių tikslų“, – sakė Edvardas ir Anastasija.
Rising Stars standartinių šokių grupėje triumfavo pora iš Kazachstano – Maxim Zhilenkov ir Alua Kargabaeva. Bronzos medaliais džiaugėsi Vokietijos duetas Dmytrii Forostianov ir Helene Novalee Tilgert. Labai arti finalo buvo Pijus Palskys ir Anna Berzina (Kauno „Sūkurys“), kurie užėmė 7-ą vietą. Rytis Aseriskis ir Izabelė Žymančiūtė (Kauno Editos Daniūtės šokių studija) 17/20-ą vietą, Domantas Balevičius ir Vestina Remeikaitė (Kauno „Duetas“ ir Kauno „Danza M“) 27/28-ą, Justas Gedgaudas ir Patricija Kairyte (Kauno „Sūkurys“) 29/30-ą, Evaldas Makrickas ir Ekaterina Makrickienė (Kauno „Danza M“) 113-ą. Iš viso šioje grupėje dalyvavo 122 poros.
WDSF Jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje į pusfinalį pateko Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Sūkurys“) užėmė 7-ą vietą. Labai arti pusfinalio liko Vakaris Bilčius ir Urtė Pabrėžaitė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“) – 15–17-ą. Ketvirtfinalyje varžėsi Jegors Prokins ir Tėja Misikonytė (Vilniaus „DaVi“), galutinėje įskaitoje užėmę 31-ą. Karolis Lynikas ir Evita Ivanauskaitė (Vilniaus „Davi“ ir Kauno „Tvistas“) bendroje įskaitoje pasidalijo 78–81-ą, o Nojus Stulpinas ir Elena Marija Fedenko (Klaipėdos „TenDance“) – 91-ą. Šioje grupėje varžėsi net 143 poros.
Jauniai II standartinių šokių grupėje geriausiai iš lietuvių pasirodė Eimantas Vilcinskas ir Kira Volkova (Vilniaus „Aj dance“) – jie pateko į pusfinalį ir užėmė aukštą 9-ą vietą. Vincentas Stalionis ir Viltė Siaulytė (Kauno Editos Daniūtės šokių studija ir Alytaus „Tarptautinė menų akademija“) užėmė 18–19-ą vietą, Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „TenDance“) 29-ą, Maksim Kazakov ir Erika Mikulska (Vilniaus „Victory Dance“) 43/44-ą. Edgaras Sidiskis ir Veronika Chmeliova (Klaipėdos „TenDance“) ir Dovydas Labutis ir Miglė Pravilonytė (Kauno „Duetas“ ir Vilniaus „Ratuto“) pasidalijo 53/55-ą. Grupėje varžėsi 87 jauniai II poros.
WDSF Rising Stars Lotynų Amerikos šokių grupėje, dalyvavo mažesnis porų skaičius nei kitose kategorijose, turėjome dvi Lietuvos poras. Justas Gedgaudas ir Patricija Kairytė (Kauno „Sūkurys“) užėmė 99–100-ą, o Evaldas Makrickas ir Ekaterina Makrickienė (Kauno „Danza M“) bendroje įskaitoje liko 151-ą.
