Šokėjams Puplevičiui ir Vilčiauskaitei – prestižinio turnyro sidabras

„Žinoma, kad mes labai laimingi. Dar vis sunku patikėti tuo, kas įvyko. Antroji vieta yra didžiulis įvertinimas, kurio tikrai nesitikėjome. Esame labai dėkingi visiems, kurie mus palaikė ir buvo kartu šiame kelyje. Labai dėkingi ir vienas kitam – už pasitikėjimą, kantrybę ir bendrą kelią.“ – džiaugėsi G. Vilčiauskaitė.
Šių metų Lietuvos vicečempionai M. Puplevičius ir G. Vilčiauskaitė pastaruoju metu tarptautinėse varžybose demonstravo vis kylančius rezultatus, 2024 m. Europos jaunimo čempionate užėmė 8-ąją vietą, o specialistų yra laikomi viena perspektyviausių jaunųjų Lietuvos standartinių šokių porų.
„Patiems dar sunku patikėti! Šios varžybos man visą laiką, nuo mažų dienų buvo tikra svajonė, norėdavau čia šokti ir pasirodyti kuo geriau,“ – partnerei pritarė nuo parketo Vokietijoje nužengęs M. Puplevičius. „Mes norėjome pasiekti finalą, sakėme, kad bet kuri finalinė vieta nudžiugintų. Žinoma, kad antroji vieta yra labai puiku, bet kartu tai yra ir įpareigojimas.“ – kalbėjo šokėjas.
Tiek Matas, tiek Gabija sutarė, kad šis sidabras jiems greičiausiai bus mielesnis laimėjimas už 2023 m. pasaulio čempionato bronzą, kurią jie iškovojo jaunesnėje – jaunių – amžiaus kategorijoje. „Tuomet pasaulio čempionatas Rumunijoje irgi buvo įspūdingas. Tas medalis išliks mūsų širdyse, nes tai buvo mūsų pirmasis medalis, tačiau Štutgartas yra kiekvieno svajonė ir šiandien ji mums tapo realybe. Šokėjai tikrai supranta, apie ką mes kalbame...“ – šypsojosi kauniečių duetas.
Kiekvienais metais į Štutgartą geriausius planetos šokėjus sukviečiančiame turnyre lietuvių Mato Puplevičiaus ir Gabijos Vilčiauskaitės visi penki šokiai buvo įvertinti antrosiomis vietomis, keli teisėjai jiems skyrė ir pirmųjų vietų už lėto valso, tango ir Vienos valso atlikimą. Beje, nors šokėjai tarpinių turų rezultatų nesužino iki pat varžybų pabaigos, tačiau vėliau paskelbti ankstesnių turų vertinimai atskleidė, kad mūsiškiai visuose penkiuose šoktuose turuose patekdavo į lyderių trejetuką.
Be M. Puplevičiaus ir G. Vilčiauskaitės šiame jaunimo standartinių šokių varžybų finale šoko ir daugiau lietuvaičių. Emilija Ulčinaitė su partneriu Adria Hernandezu, atstovaudami Ispanijai, užėmė 3-ąją vietą, Lukrecija Kūraitė su partneriu Yigitu Bayraktaru, atstovaudami Vokietijai, užėmė 7-ąją vietą. Varžybose nugalėjo duetas iš Latvijos – Ričards Krivinš ir Aleksandra Šamova.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!