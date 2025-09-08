Ignas Vėgėlė susitiko su Regionų partijos vadovybe, aptarė „sąlyčio taškus“

Politinės jėgos lyderė sako su nepartiniu politiku aptarusi „sąlyčio taškus“.
„Buvo susitarimas susitikti ir pasikalbėti, kad gal turėtume bendrą matymą, bendrų sąlyčio taškų, sakyčiau labiau toks susipažinimo buvo šitas vizitas“, – BNS sakė Regionų partijos pirmininkė Giedrė Pavasarytė.
Ji teigė partijos vadovybę turėjus informacijos, jog I. Vėgėlė prieš tai buvo susitikęs su Regionų partijos skyrių pirmininkais ir jų nariais.
Anot G. Pavasarytės, susitikimas įvyko I. Vėgėlės iniciatyva.
Pats parlamentaras teigia, kad susitikimas buvo skirtas aptarti dabartinę šalies politinę situaciją.
„Aš, žinokite, daug labai ką komentuoti čia neturiu, tik kad buvo gražus pokalbis. Aš nuolat susitinku ir su aktyviais politikais, ir politinėmis partijomis. Tai tame tarpe ir su jais, ir prieš tai dar su kitais susitikau. (...) Tiesiog apsikeitėme nuomonėmis, kas čia vyksta Lietuvoje, kokia yra dabartinė situacija, kaip ji toliau gali atrodyti ir rutuliotis, ypač turint mintyje (...) gana sudėtingą Vyriausybės formavimą“, – BNS teigė I. Vėgėlė.
„Jeigu kažkas čia turi mintyje, kad čia kažkas tai buriasi, kuriasi ar dar kažką, tai tikrai čia ta informacija yra gerokai netiksli“, – pridūrė jis.
Politikas teigė, kad jei būtų „bent jau menkiausia prielaida“ jam kalbėti apie prisijungimą prie Regionų partijos, jis apie tai pasidalintų.
„Nematau, ko reikėtų slėpti, bet dabar apie tai nėra jokios kalbos ar minties, net pats nesvarsčiau. Dabar va, kai jūs pasakėte, aš dabar net galvoju, ar tai būtų apskritai išmintinga ir protinga taip elgtis, kokia politinė nauda iš to būtų Lietuvos žmonėm, taip man elgiantis, jeigu tokią prielaidą reikėtų daryti“, – sakė jis.
G. Pavasarytė sako, kad susitikimo su I. Vėgele detales pristatys partijos bendruomenei.
I. Vėgėlė Seime priklauso Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai, į Seimą jis pateko kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) sąrašu.
Pasak I. Vėgėlės, tai jam netrukdo bendrauti su kitomis politinėmis jėgomis.
„O kaip jums atrodytų, ar aš turėčiau pasakoti apie tai visiems, turėčiau klausti leidimo? (...) Bendradarbiavimas su viena ar kita politine jėga neužkerta kelio susitikti ir kalbėtis su kitomis. Turbūt čia, kaip ir Seime, nueini pasitarti su socialdemokratais, tada nueini pas „Nemuno aušros“ kolegas, tada nueini pas (Sauliaus – BNS) Skvernelio politikus, nueini pas Mišrią grupę, tada grįžti pas frakcijos kolegas. Tai vyksta nuolat, tai yra politinis darbas, kuris yra būtinas“, – sakė Seimo narys.
I. Vėgėlė neatskleidė, su kokiomis politinėmis jėgomis be Regionų partijos dar buvo susitikęs.
„Kalbu tiek su politinėmis partijomis, tiek su visuomeniniais judėjimais. Turbūt sunkiai įvardinčiau tuos, su kuriais apskritai nesu kalbėjęs. Tai gal net nuo to reikėtų pradėti. Aš su praktiškai su visais esu kalbėjęs – ar su pačia organizacija, ar su jų lyderiais“, – kalbėjo parlamentaras.
„Dabar pradedu galvoti, tai turbūt su LGBTQ žmonių atstovais nesu susitikęs, nors mielai susitikčiau, jeigu būtų toks poreikis kalbėt apie Artimo ryšio įstatymą ir įtikinti juos, kad artimo ryšio reguliavimas tikrai tiktų jiems ir būtų geriausias kompromisas“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, kuriai priklauso I. Vėgėlė, valdančiąją koaliciją sudaro kartu su socialdemokratais ir „Nemuno aušra“.
Vis tik pats politikas sako nepalaikantis koalicijos sutarties.
