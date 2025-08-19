Ar Ignas Vėgėlė gali tapti ministru? Inga Ruginienė: „Bus įdomu pasižiūrėti“

Apie tai, kas keisis naujojoje Vyriausybėje ir kaip seksis sutarti su koalicijos partneriais, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene.
Koalicijos formavimo procesas jau įsibėgėjo. Gal paaiškėjo, kokie ministrai ateis į senųjų ministrų vietą?
Tikrai dar ne. Ir procesas vyksta. Vakar susitikome su „Nemuno aušra“. Tikrai buvo toks ganėtinai darbingas klausimas. Kuo mano širdis pasidžiaugė, kad daugiau kalbėjome ne apie postus, bet apie darbus ir apie klausimus. Tai didžioji dalis laiko būtent suėjo programinėm nuostatom, kas negali nedžiuginti. O rytoj „valstiečiai“ ateina ir žiūrėsime.
Skaitant tarp eilučių, tai reiškia, kad Remigijus Žemaitaitis nebereikalauja nei partinių ministrų, kaip jis reikalavo visai neseniai, nei daugiau postų, negu jam priklausytų?
Mane tikrai nustebino mūsų jau antras susitikimas. Iš tikrųjų, Remigijus Žemaitaitis pagrindinį akcentą tikrai dėjo ne į postus ir ne į pozicijas, bet būtent į darbus, į programines nuostatas ir į tai, kokiais dalykais jis nori papildyti mūsų bendrą programą.
Kas bus, jei jus nuvils pokalbis su „valstiečiais“, kurie jau dabar pasakė, kad reikia atšaukti dalį mokesčių reformos ir galbūt pageidaus daugiau ministrų portfelio, negu jiems priklausytų pagal frakciją?
Čia pirminiai jų vertinimai, bet mes dar nebuvom susitikę ir detaliai nekalbėjome. Pirmo susitikimo metu aš negalėjau dalyvauti, rytoj tikrai dalyvausiu ir, man atrodo, kad mums reikia tokio nuoširdesnio ir detalesnio pasikalbėjimo ir daugiau apsikeisti argumentais, ir tada pasižiūrėsim, koks bus rezultatas.
„Valstiečiai“ turi tokių, vadinkime, prieštaringai vertinamų politikų kaip Ignas Vėgėlė. Ir jeigu jį siūlys į teisingumo ministrus, jūs sutiktumėt su tuo?
Tai kol kas dar neaišku, ar siūlys. Ignas Vėgėlė nėra „valstiečių“ partijos narys. Jie tiesiog kartu su lenkais susijungė į tam tikrą frakciją. Tai rytoj bus įdomu pasižiūrėti, kiek „valstiečiai“ turi įgaliojimų derėtis ir dėl Igno Vėgėlės. Nes, kiek žinau, kad dėl lenkų Aurelijus Veryga turi įgaliojimus derėtis, bet dar neaišku, ar tikrai turi įgaliojimus ir dėl Vėgėlės.
Kai kurie politikai jau kaltina būsimą koaliciją dėl to, kad tai yra beveik antivalstybinė koalicija. Ką jūs atsakytumėt į tai?
Na, žinot, kai ateina kairiųjų koalicija, kuri deklaruoja, kad rūpinsis žmonėm ir sprendimus orientuos būtent į žmonių gerovę, tai natūralu, kad opozicija ir dažniausiai opozicija, susidedanti iš konservatorių ir liberalų, staiga įsigąsta ir pradeda kaltinti nebūtais dalykais. Tai čia tokia galbūt gynybinė reakcija, bet mes ateiname dirbti ne konkrečiai partijai, bet Lietuvos žmonėm.
Jau dabar mes matome visuomenininkų iniciatyvą rengti akciją „Gėda“ šitai koalicijai. Gėda dėl Remigijaus Žemaitaičio dalyvavimo koalicijoje. Jūs nemanote, kad paprasčiau būtų buvę pasilikti demokratus, o neimti „Nemuno aušros“, kuri kelia tokias bangas?
Žinote, yra įvairių visuomenės grupių su įvairiom pažiūrom. Tai viena visuomenės grupė sako, kad tai yra gėda, tačiau mes susirinkome platesnę apklausą iš regionų ir daugelis pasisakė būtent už tokią koaliciją, kokią mes ir siūlome. Tai nuomonių įvairovė yra nuostabu. Tai yra demokratija, bet tiesiog kviesčiau visus daugiau telktis į darbus ir gerbti netgi ir skirtingas nuomones.
Bet paties R. Žemaitaičio figūra kaip politiko jums nekelia abejonių?
Tie pareiškimai tikrai garbės nedaro ir, man atrodo, R. Žemaitaitis tikrai padarė išvadas. Ir šiai dienai aš tikrai norėčiau šiek tiek atsiriboti nuo įvairių politinių rietenų ir batalijų, bet daugiau susikoncentruoti į darbus.
