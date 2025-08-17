Stichijos atima iš lietuvių dar vieną skanėstą – išgyvenusių obuolių kaina bus „auksinė“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Aukštikalnių sodų“ Pasvalio rajone šeimininkas Arvydas Paškevičius rodo, kas liko iš šiųmečio derliaus. Nors ant jaunų obelaičių yra po kelis obuolius, tačiau visi jie pažeisti krušos. Ledėkai, anot augintojo, buvo jaunučių obuolių dydžio.
„Per 30 metų darbo stažo soduose tokios krušos, tokių ledų didumo nėra buvę pas mus. Praktiškai turim sudaužyta 100 procentų. Vienas kitas obuoliukas kaba, bet ir tas pats sudaužytas“, – teigė bendrovės vadovas.
Tikisi surinkti nors 5 procentus įprasto derliaus
Beveik 190 hektarų sodą kruša nusiaubė birželio pabaigoje. Tačiau, pasak patyrusio augintojo, dar iki krušos šį pavasarį itin daug žalos pridarė ir šalnos. Galima sakyti, kad pernakt ūkininkas prarado visų metų triūsą.
„Buvo paskutinė šalnos naktis ir išeidama šalna išsinešė ir mūsų derlių. Šiais metais gana gražiai žydėjo, visas sodas baltas, gražus buvo, o po šalnos nurudavo, nusiminė, kaip ir mes“, – sakė A. Paškevičius.
Po šalnos ūkininkas dar vylėsi skinti bent 10 procentų obuolių derliaus. Deja, kruša sudaužė ne tik obuolius, bet ir paskutinę viltį. O vidurvasarį dar prisidėjo ir nesibaigiantys lietūs.
„Viso pasaulio orai baigia iš proto išeiti, tai ir pas mus atsiliepia. Jeigu žiūrėtume nuo birželio iki rugpjūčio pirmos dienos, per du mėnesius mes kažkur nepilnai apie 6 mėnesių normą lietaus turim“, – kalbėjo augintojas.
Tad, kaip tikina ūkininkas, šiais metais teks ne skinti, o ieškoti obuolių ant medžių. Viliasi bent 5 procentus įprasto derliaus surinkti.
„Į saugyklas, ko gero, nebus dedamų obuolių. Viskas, kas matosi, tai bus į perdirbimą. Viskas yra tiek sudaužyta, kad baisu“, – sakė A. Paškevičius.
Kainuoja tiek pat, kiek lenkiški
Perdirbimui skirti obuoliai – penkis kartus pigesni nei desertiniai. Tad augintojo teigimu, šie metai bus itin sunkūs. Ir sunkūs bus bene visiems šalies sodininkams.
„Sunki padėtis Lietuvoje. Lietuviškų obuolių prognozuoja apie 15 procentų normalaus derliaus“, – teigė Lietuvos verslinių sodų asociacijos vadovė Vitalija Kuliešienė,
Kam derlių sunaikino pavasarinės šalnos, kam kruša, kas užmirko ir po to ligos užpuolė.
„Tikrai nebuvo šitokių metų. Aš manyčiau, kad mes valgysim importinius obuolius, kitaip neprognozuoju“, – sakė asociacijos vadovė.
Neabejotinai ir brangesnius. Tuo galime įsitikinti jau dabar. Šiųmečiai obuoliai iš Lenkijos Panevėžio turguje kainuoja 2 su puse euro. Tiek pat ir lietuviški.
Ūkininkai viliasi kuo greičiau sulaukti kompensacijų dėl stichinių reiškinių padarytos žalos.
„Lenkai tai, pavyzdžiui, sugeba, ir pernai jie rugpjūčio mėnesį gavo išmokas po 1000 eurų už hektarą ir nesuko labai galvos. O mes čia buriam, buriam“, – skundėsi V. Kuliešienė.
Kiek ir kokios kokybės sodininkams pavyks surinkti derliaus, paaiškės rudenį. Didysis obuolių skynimas, pas ką jų dar liko, prasidės rugpjūčio antroje pusėje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: