Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Stichijos atima iš lietuvių dar vieną skanėstą – išgyvenusių obuolių kaina bus „auksinė“

2025-08-17 11:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 11:30

Lietuviški obuoliai šiemet bus „auksiniai“, o ir tų teks gerokai paieškoti. Taip tikina šalies sodų šeimininkai. Ūkininkai sako, kad tokių metų nėra buvę. Pavasarį sodus nušaldė, vasarą dalį suniokojo kruša, o dabar jau pribaigė liūtys. Sodininkai skaičiuoja skinsiantys apie 15 procentų įprasto derliaus. O kai kurie po šiųmečių stichinių reiškinių prarado bene viską. 

Lietuviški obuoliai šiemet bus „auksiniai“, o ir tų teks gerokai paieškoti. Taip tikina šalies sodų šeimininkai. Ūkininkai sako, kad tokių metų nėra buvę. Pavasarį sodus nušaldė, vasarą dalį suniokojo kruša, o dabar jau pribaigė liūtys. Sodininkai skaičiuoja skinsiantys apie 15 procentų įprasto derliaus. O kai kurie po šiųmečių stichinių reiškinių prarado bene viską. 

REKLAMA
10

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

„Aukštikalnių sodų“ Pasvalio rajone šeimininkas Arvydas Paškevičius rodo, kas liko iš šiųmečio derliaus. Nors ant jaunų obelaičių yra po kelis obuolius, tačiau visi jie pažeisti krušos. Ledėkai, anot augintojo, buvo jaunučių obuolių dydžio. 

REKLAMA
REKLAMA

„Per 30 metų darbo stažo soduose tokios krušos, tokių ledų didumo nėra buvę pas mus. Praktiškai turim sudaužyta 100 procentų. Vienas kitas obuoliukas kaba, bet ir tas pats sudaužytas“, – teigė bendrovės vadovas. 

REKLAMA

Tikisi surinkti nors 5 procentus įprasto derliaus

Beveik 190 hektarų sodą kruša nusiaubė birželio pabaigoje. Tačiau, pasak patyrusio augintojo, dar iki krušos šį pavasarį itin daug žalos pridarė ir šalnos. Galima sakyti, kad pernakt ūkininkas prarado visų metų triūsą.

„Buvo paskutinė šalnos naktis ir išeidama šalna išsinešė ir mūsų derlių. Šiais metais gana gražiai žydėjo, visas sodas baltas, gražus buvo, o po šalnos nurudavo, nusiminė, kaip ir mes“, – sakė A. Paškevičius. 

REKLAMA
REKLAMA

Po šalnos ūkininkas dar vylėsi skinti bent 10 procentų obuolių derliaus. Deja, kruša sudaužė ne tik obuolius, bet ir paskutinę viltį. O vidurvasarį dar prisidėjo ir nesibaigiantys lietūs. 

„Viso pasaulio orai baigia iš proto išeiti, tai ir pas mus atsiliepia. Jeigu žiūrėtume nuo birželio iki rugpjūčio pirmos dienos, per du mėnesius mes kažkur nepilnai apie 6 mėnesių normą lietaus turim“, – kalbėjo augintojas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tad, kaip tikina ūkininkas, šiais metais teks ne skinti, o ieškoti obuolių ant medžių. Viliasi bent 5 procentus įprasto derliaus surinkti.    

„Į saugyklas, ko gero, nebus dedamų obuolių. Viskas, kas matosi, tai bus į perdirbimą. Viskas yra tiek sudaužyta, kad baisu“, – sakė A. Paškevičius. 

REKLAMA

Kainuoja tiek pat, kiek lenkiški

Perdirbimui skirti obuoliai – penkis kartus pigesni nei desertiniai. Tad augintojo teigimu, šie metai bus itin sunkūs. Ir sunkūs bus bene visiems šalies sodininkams.    

„Sunki padėtis Lietuvoje. Lietuviškų obuolių prognozuoja apie 15 procentų normalaus derliaus“, – teigė Lietuvos verslinių sodų asociacijos vadovė Vitalija Kuliešienė, 

REKLAMA

Kam derlių sunaikino pavasarinės šalnos, kam kruša, kas užmirko ir po to ligos užpuolė. 

„Tikrai nebuvo šitokių metų. Aš manyčiau, kad mes valgysim importinius obuolius, kitaip neprognozuoju“, – sakė asociacijos vadovė. 

Neabejotinai ir brangesnius. Tuo galime įsitikinti jau dabar. Šiųmečiai obuoliai iš Lenkijos Panevėžio turguje kainuoja 2 su puse euro. Tiek pat ir lietuviški.    

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ūkininkai viliasi kuo greičiau sulaukti kompensacijų dėl stichinių reiškinių padarytos žalos.    

„Lenkai tai, pavyzdžiui, sugeba, ir pernai jie rugpjūčio mėnesį gavo išmokas po 1000 eurų už hektarą ir nesuko labai galvos. O mes čia buriam, buriam“, – skundėsi V. Kuliešienė. 

Kiek ir kokios kokybės sodininkams pavyks surinkti derliaus, paaiškės rudenį. Didysis obuolių skynimas, pas ką jų dar liko, prasidės rugpjūčio antroje pusėje. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Putinas susitinka su Trumpu
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Vinis į karstą? Demokratų žinutė greičiausiai taps jų pabaiga koalicijoje: „Niekam nepatinka ultimatumai“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Lietuviai ilgajam savaitgaliui jau suplūdo į Palangą – štai kiek paklosite už paskutinius kambarius
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Palucko nemalonumams didėjant, jo aklai nebepalaiko net partiečiai: „Atsiprašom Lietuvos žmonių“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Du Lietuvos bankai sulaukė Kinijos sankcijų: „Norėtųsi tai vertinti kaip šmaikštų balandžio 1-osios pokštą“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politologas įsitikinęs, kad koalicija be demokratų – geriau: „Skvernelis tikrai yra problema“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Kolegos remia Poderskį prie sienos: „Tiesia tiltus į būsimus darbus“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Ūkininkai sako, kad ekstremali situacija paskelbta per vėlai: „Tai jokiu būdu neišgelbės mūsų“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Protesto dėl paršelių kastracijos garsai varo gyventojus iš proto: „Neįmanoma būt namuose“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politikos naujokė Ruginienė Nausėdai gali būti naudinga: „Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo nariu Algirdu Sysu
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino Poderskio komandiruotę į Pietų Ameriką: „Derina smagų laiką su neva tarnyba“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Trumpas žada priversti Kremliaus diktatorių skelbti paliaubas
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai atskleidė, kiek pinigų jiems reikėtų oriam gyvenimui: „Būsiu nekukli“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Pajūrio gelbėtojų kantrybė trūko – kviečia tarnybas, kad išsivežtų tėvų neprižiūrimus vaikus
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Druskininkuose žydus pasitiko antisemitiniai užrašai: „Žaidimai, provokacijos – sunku pasakyti“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvos šimtukininkai atskleidė, ką planuoja studijuoti: „Noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Europos lyderiai kategoriški: bet susitarims nedalyvaujant Zelenskiui – negalios
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Pamatykite – po 2 metų pertraukos vėl žieduojami flamingai
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Jansonas išjuokė opozicijos įtarimus dėl susitikimo su Grunskiene: „Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Vilniečius šiurpina viešai besišlapinantys benamiai: „Kaip vaikams paaiškinti?“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Izraelis smūgiavo žurnalistų palapinei Gazos Ruože – sulaukė tarptautinio pasmerkimo
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Drukteinio „pažadas“ gali atnešti naudos? Ekspertai: „Su juokeliu gali nuvažiuoti toli“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Žemaitaičiu
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Elektra nutrenkė jau antrą šiauliečių pamiltą apuokę – biologas kaltina ESO
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kadrai iš įvykio vietos: aiškėja nauji faktai apie gyvybės pareikalavusį gaisrą Vilniuje
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai šluoja prabangius būstus: „Tu gali prašyti kainos, kokios tik nori“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Sirgti vėžiu šiose savivaldybėse apsimoka labiau – paramos skiriasi dešimtimis
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Į prieglaudos rankas pateko išskirtiniai šunys – tikimasi žmonių pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkų programėlė atpažįsta depresiją iš balso – siekia paskatinti kreiptis pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Marijampolės rajone Vilius atidarė karo technikos muziejų – aistra degė nuo vaikystės
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Išrinktas bjauriausias pasaulio šuo – išvaizda stebina
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Pacientai kenčia ir reabilitacijų procedūrų laukia mėnesiais: „Skauda taip, kad norisi verkti“
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kėdainiškiai stebina neįprastais agurkais – kai kurie primena net kiaušinius
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Socialdemokratų ginklas atgaunant pasitikėjimą – ar Ruginienė taps antrąja Blinkevičiūte?
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkai sukūrė išmanų inkilą – taip tikisi apsaugoti miškus
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Gydytojai pakraupę dėl to, ką perka lietuviai, ir nebežino, kaip juos gydyti: „Visiškas jovalas“
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Privatumo internete išvis nebeliks? Europos politikai siekia sekti visus žmonių susirašinėjimus
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Apžvalgos rato drama Palangoje: merui nirštant, socdemai įtaria korupciją
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas žada susitikti su Vladimiru Putinu
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Praeivę smurtu prieš jos vaikus apkaltinusi Ieva Voveris apsimelavo – policija paviešino incidento įrašą
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Stichijos atima iš lietuvių dar vieną skanėstą – išgyvenusių obuolių kaina bus „auksinė“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Verslininkai priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Dėl liūčių siūlo skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje: „Gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų istorijų: „Jauniausia buvo nuo 4 metų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Duchnevičiaus žmonos verslu susidomėję konservatoriai taip pat ne šventi – buvo ir nepotizmo apraiškų
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Ruginienė pažada: „Tikrai nekrūpčiosiu, nesižvalgysiu atgal ir drąsiai žengsiu šitą žingsnį“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Paplūdimyje – poilsiautojų šokas: tarp moterų ir vyrų kilo masinės muštynės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Kremliuje susitiko Vladimiras Putinas ir Steve'as Witkoffas
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Brazilijoje rasta rekordinė aukso kontrabanda
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Prabilo į avariją patekęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius: „Iš darbo namo nebeparvažiavau“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Įvertino, kokią žalą galėtų padaryti prie drono pritaisyti sprogmenys – kariuomenė komentuoti atsisako
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Nelaimė Balyje – apsivertė laivas su 7 lietuviais: žuvo du žmonės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Šiemet sukčiai išviliojo jau 11 mln. eurų – štai kokius metodus naudoja
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis dėl „Nemuno aušros“ likimo nesijaudina: „Rankų, kojų nesilaužom“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologe Rima Urbonaite
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Turgaus prekystaliuose – auksiniai baravykai: kaina pribloškia
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Teroro įrankius masiškai gaminanti Maskva grasina ir visiems Vakarams
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Cesiulis prabilo apie naują galimą kandidatą į premjerus: „Turi išvaizdą, iškalbą, ypač palaikė moterys“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. 15-mečio nužudymas įbaugino Žvėryno bendruomenę: „Man nesaugu dėl savo dukrų“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą
Rugpjūčio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Frederiku Jansonu
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Artimųjų laidotuves mėnesiui atideda net dėl kruizo: „Neapsuksi laivo atgal“
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Štai ką verta žinoti prieš plaukiant baidare – kelionė bus ir saugesnė, ir malonesnė
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Asmens su negalia pažymėjimai masiškai klastojami: tarnybos pripažįsta – kol kas jie praktiškai bejėgiai
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Betvarkė šalies mokyklose – už maistą moksleiviai permoka net ir 900 procentų
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Vilniuje nužudytas paauglys: jo kūną dalimis rado konteineriuose
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Gamtos stichijos neduoda ūkininkams atsikvėpti – štai kokią žalą skaičiuoja draudika
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Nepaprastas lietuvio pasiekimas – Meinardas perplaukė Baltijos jūrą
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Grėsmė sostinės lietuviškumui – ar lietuviai taps tautine mažuma Vilniuje?
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokias profesijas DI gali pakeisti pirmiausia: „Didžiausia problema bus tiems tinginiams“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Kauno medikai išplėšė Ievą iš mirties gniaužtų: „Jie yra mano herojai“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Vaistinių noras prekiauti medikamentais gyvūnams sutiktas priešiškai: „Kodėl tada veterinarijos gydykla ir ligoninė ne kartu?“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Valdantieji bando išversti Kalėjimų tarnybos vadovą iš posto: „Korumpuotos bebriškos tradicijos sugrįžta“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Vilniuje nuo griūvančio daugiabučio ėmė kristi plytos: „Žmogus būtų buvęs, tai čia būtų negyvas“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Katino paieška baigėsi apšaudymu – žmogus neapsikentė šalia jo sklypo skraidžiusio drono
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Drenažo vamzdyje įstrigusi ir žuvusi moteris – kaimynų mylima smuikininkė: „Šokas yra didžiausias“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Liepą Lietuvoje iškrito beveik dukart daugiau lietaus – štai, kas laukia rugpjūtį
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamo ugniagesio advokatas: „Pati nukentėjusioji viską inicijavo“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. „Magiškieji“ grybai gali prailginti gyvenimą – tokį atradimą vertina kritiškai: „Čia labai spekuliacija“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Skambant galimų kandidatų į premjero postą pavardėms, ragina neskubėti: „Laukia tikrai daug darbų“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Savivaldybės atkerta į priekaištus, kad neperka naujų autobusų: „Tai priklauso ne nuo mūsų“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Estija uždirbs priimdama Švedijos kalinius – per mėnesį už kiekvieną gaus po 8,5 tūkst. eurų
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Ukmergėje 30-metė įtariama kūdikio nužudymu – tikino, kad jai atliktas abortas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie lietuvės mirtį Turkijoje: atvykus medikams jie niekuo padėti nebegalėjo
Liepos 30 d. TV3 Žinios. GMP vadovas kaltinamas lėšų švaistymu, o medikai vargsta: „Laivas jau beveik dugne“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Gyvenimas pralėkė prieš akis: poilsiautojams virš galvų praskriejo naikintuvas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. JAV mokslininkai peikia kolegos kalbas apie artėjančius ateivius: „Tai neatsakingas mokslas“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Prievartos aukas liūdina visuomenės požiūris: kol Seimo nariai tyčiosis iš to, tol niekas nepasikeis
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Rusija ignoruoja JAV prezidento Donaldo Trumpo ultimatumą
REKLAMA
Patys ir valgykite
Patys ir valgykite
2025-08-17 12:09
Už brangiai. Ne pirmo būtinumo prekė :)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų