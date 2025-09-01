Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Įberkite tai į gėlių vandenį: išsilaikys visa savaite ilgiau

2025-09-01 16:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-01 16:15

Vos gavus ar nusipirkus puokštę, norisi, kad gėlės žydėtų ilgiau nei kelias dienas.

Kardelių grožis (nuotr. 123rf.com)

Vos gavus ar nusipirkus puokštę, norisi, kad gėlės žydėtų ilgiau nei kelias dienas.

Specialūs gėlių tirpalo paketėliai ne visada būna pridėti prie puokštės, tačiau namuose galima pasigaminti savąjį su paprastais ingredientais, kuriuos tikriausiai jau turite virtuvėje, rašo thespruce.com.

Ko prireiks

Norint paruošti tirpalą gėlėms, jums reikės:

  • 1 arbatinio šaukštelio cukraus;
  • 1 arbatinio šaukštelio baliklio;
  • 2 arbatinių šaukštelių citrinos arba žaliosios citrinos sulčių;
  • 1 litro kambario temperatūros vandens.

Patarimas: laikykitės nurodytų proporcijų ir vienu metu gaminkite tik vieną tirpalo porciją – didesnės gali būti pavojingos, nes garai gali dirginti akis ir nosį. Nepanaudotą tirpalą tiesiog išpilkite į kriauklę.

Kaip paruošti tirpalą?

Šį namų gamybos tirpalą gėlių gyvenimo trukmei prailginti bus nesunku pasigaminti patiems. 

Štai, kaip tai padaryti:

  • Supilkite vandenį į vazą;
  • Atskirame dubenyje sumaišykite cukrų, citrinos sulčių ir baliklio mišinį, kol cukrus beveik ištirps ir tirpalas taps skaidrus;
  • Supilkite paruoštą mišinį į vazą;
  • Įdėkite ką tik nupjautas gėles ir mėgaukitės jų grožiu visą savaitę ar ilgiau.

Kodėl tai veikia?

Namų sąlygomis pagamintas tirpalas veikia dėl trijų pagrindinių ingredientų:

  • Citrinos rūgštis sumažina vandens pH, todėl gėlėms palankesnė aplinka;
  • Cukrus veikia kaip maistas – gėlės „mano“, kad vis dar gali maitintis, todėl ilgiau išlieka gražios ir nenuvysta;
  • Baliklis dezinfekuoja vandenį, naikindamas bakterijas, kurios gali sutrumpinti gėlių gyvenimą.

Alternatyvos, jei neturite visų ingredientų

Net jei namuose nėra cukraus, citrinos ar baliklio, gėlėms galima padėti ir kitais būdais:

  • Vandenyje ištirpinti šiek tiek sodos ar cukraus;
  • Į vandenį įberti sutrupintą aspirino tabletę.

Paprasti patarimai ilgesniam žydėjimui

Pjaukite stiebus įstrižai, kad gėlės geriau „geria“ vandenį. Tuomet pašalinkite lapus ar žiedus, kurie liečiasi su vandeniu. Naudokite švarią vazą ir šviežią vandenį, būtinai keiskite jį kas 2–3 dienas.

Laikykite puokštę toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, o naktį – net šaldytuve. Nuvytusias gėles pašalinkite, paliekant tik ryškias ir sveikas

