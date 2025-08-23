Pelargonijas išlaikykite per žiemą: štai ką reikia padaryti

Tačiau iš tiesų šias gėles galima išsaugoti iki kito sezono, taip sutaupant pinigų ir pavasarį turint stiprius, žydėjimui pasiruošusius augalus, rašo shiplapandshells.com.
Pelargonijos ir šalnos: kodėl jos žūsta rudenį
Pelargonijos yra kilusios iš šiltųjų kraštų ir yra jautrios mūsų kraštuose pasitaikančiam šalčiui. Kai temperatūra lauke nukrenta žemiau nulio, augalai nunyksta.
Vis dėlto jos gali išgyventi, jei žiemą laikomos patalpoje, kur temperatūra ne žemesnė nei +7 °C, o idealiausia – +13–18 °C.
Jas verta išlaikyti ne tik dėl sutaupytų pinigų, bet ir todėl, kad peržiemoję augalai pavasarį būna stipresni ir greičiau pradeda žydėti.
Specialistai rekomenduoja: svarbiausia suspėti išsaugoti pelargonijas prieš pirmąsias rimtas šalnas.
Geriausia vadovautis taisykle: jei naktys tampa vėsios, o dienos trumpėja – metas imtis veiksmų.
Pagrindiniai būdai, kaip išlaikyti pelargonijas per žiemą:
1. Laikymas vazonuose patalpose
Šis būdas tinka visiems, kurie turi šviesią verandą, šiltnamį ar palangę.
Pagrindiniai žingsniai:
- Iškaskite augalą su visomis šaknimis.
- Pašalinkite visus nudžiūvusius lapus, žiedus ir pažeistas dalis.
- Pasodinkite į švarų, laidų substratą.
- Laikykite šviesioje vietoje, +13–18 °C temperatūroje.
- Laistykite tik tada, kai žemė visiškai pradžiūsta.
2. „Miego“ arba sausų šaknų būsenoje
Šis metodas nereikalauja daug vietos ar nuolatinės priežiūros.
- Iškaskite augalus, nukratykite visą žemę.
- Patrumpinkite stiebus maždaug per pusę.
- Pakabinkite šaknimis į viršų arba sudėkite į popierinius maišus.
- Laikykite tamsioje, sausoje patalpoje, ne šaltesnėje nei +7 °C.
- Kartą per mėnesį šaknis pamirkykite vandenyje 1–2 val., kad neišdžiūtų.
3. Išsaugokite pelargonijų auginius
Jei neturite daug vietos visiems augalams, užtenka kitiems metams išsaugoti auginius:
- Nupjaukite 8–10 cm ilgio sveikas šakeles.
- Sudėkite į vandenį arba specialų substrato mišinį.
- Laikykite šviesioje vietoje, saugodami nuo šalčio.
Pavasarį turėsite jaunus, gausiai žydinčius augalus.
Patarimai, kaip prižiūrėti pelargonijas
Apie 6–8 savaites iki paskutinės šalnos:
- Apgenėkite iki sveikos žalios dalies.
- Persodinkite į šviežią substratą.
- Palaipsniui pratinkite prie lauko sąlygų.
- Į sodą sodinkite tik pasibaigus šalnoms.
Išlaikydami pelargonijas per žiemą ne tik sutaupysite, nes nereikės kasmet pirkti naujų augalų, bet ir turėsite brandesnius bei stipresnius augalus pavasarį. Tokie augalai greičiau atsinaujina, ilgiau ir gausiau žydi.
Be to, iš jų galima dauginti naujus sodinukus ir taip praplėsti savo gėlyną visiškai be papildomų išlaidų, o šiltojo sezono pradžioje mėgautis sodresnėmis spalvomis ir pilnesnėmis kompozicijomis.
