TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Savaitgalį „Bitė“ atnaujins mobiliųjų paslaugų valdymo sistemą: štai ką svarbu žinoti klientams

2025-10-10 13:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 13:44

Šį savaitgalį „Bitė" užbaigs vieną didžiausių mobiliųjų paslaugų valdymo sistemos (MPVS) atnaujinimo projektų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Bitė Lietuva. ELTA / Andrius Ufartas

Šį savaitgalį „Bitė“ užbaigs vieną didžiausių mobiliųjų paslaugų valdymo sistemos (MPVS) atnaujinimo projektų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį, nuo 22 val. nakties iki 8 val. ryto, laikinai neveiks savitarnos sistemos, mobiliosios programėlės „Mano Bitė“ ir „Mano Labas“. Vykdomų darbų metu „Bitės“ ryšys veiks įprastai. Taip pat galimi nežymūs paslaugų sutrikimai užsienyje esantiems klientams, rašoma „Bitė Lietuva“ pranešime žiniasklaidai.

„Įgyvendiname mobiliųjų paslaugų valdymo sistemos atnaujinimą tam, kad mūsų klientai galėtų naudotis dar geresnėmis „Bitės“ paslaugomis. Ši sistema yra kaip ryšio operatoriaus „širdis“, leidžianti žmonėms kokybiškai naršyti internete, skambinti, rašyti trumpąsias žinutes bei naudotis visomis skaitmeninėmis paslaugomis. Įgyvendinti sistemos pokyčiai taip pat leis dar greičiau kurti ir pasiūlyti naujas paslaugas „Bitės“ ir „Labas“ klientams“, – pasakoja Arūnas Mickevičius, „Bitės“ generalinis direktorius.

„Bitės“ ir „Labas“ klientai galės naudotis ryšio ir kitomis paslaugomis įprastai

Pasak jo, šiuo metu „Bitėje“ naudojama inovatyvi „Ericsson“ tinklo funkcijų platforma, paremta debesijos sprendimais. Būtent jos atnaujinimas ir leis pasiūlyti naujas paslaugas, tarp kurių – ir supergreitas 5G+ „Bitės“ internetas namams.

Sistemos atnaujinimo metu „Bitės“ ir „Labas“ klientai galės naudotis ryšio ir kitomis paslaugomis įprastai. Darbų metu – nuo spalio 11 d. 22 val. iki spalio 12 d. 8 val. – neveiks savitarnos svetainės mano.bite.lt ir mano.labas.lt, taip pat nebus galima valdyti paslaugų programėlėse „Mano Bitė“ ir „Mano Labas“, nebus pasiekiamas tinklapis labas.lt.

„Stengiamės, kad klientai nepajustų nė menkiausių nepatogumų. Vis dėlto, dėl užsienio ryšio operatorių veiklos ypatumų atnaujinimo metu kai kuriems klientams, esantiems užsienyje, gali laikinai nepavykti gauti skambučių ar SMS žinučių, taip pat jiems gali būti laikinai nepasiekiamas ir mobilusis parašas. Vis tik į kitas šalis išvykę „Bitės“ ir „Labas“ klientai patys galės skambinti, rašyti žinutes ir naudotis mobiliuoju internetu kaip įprastai“, – sako skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė“ vadovas.

Šiemet trisdešimtmetį švenčianti „Bitė“ į tinklo plėtrą investuoja rekordinius 100 mln. eurų. Didžioji investicijų dalis skirta naujos kartos „Bitės“ 5G ryšio statyboms ir turimų tinklų modernizavimui visoje Lietuvoje. Bendrovė vien į mobilaus tinklo valdymo sistemas investuoja daugiau kaip 5 mln. eurų.

