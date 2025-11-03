 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Bitė“ išjungs 3G ryšį dviejose apskrityse

2025-11-03 10:11 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 10:11

Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ iki lapkričio mėnesio vidurio planuoja išjungti 3G ryšio technologiją Panevėžio ir Utenos apskrityse.

Bitė Lietuva. ELTA / Andrius Ufartas

Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ iki lapkričio mėnesio vidurio planuoja išjungti 3G ryšio technologiją Panevėžio ir Utenos apskrityse.

REKLAMA
0

„Senosios 3G ryšio technologijos išjungimas Lietuvoje artėja prie pabaigos – išjungus 3G Panevėžio ir Utenos apskrityse, liks tik didžiausias – Vilniaus regionas“, – pranešime teigia „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad Panevėžio ir Utenos apskrityse 3G ryšys bus išjungtas daugiau nei 150 ryšio bokštų. 

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovė nurodo, kad iššūkių gali kilti turintiems senus telefonus ar daugiau nei 10 metų senumo SIM korteles, dėl to tokiems vartotojams būtina atsinaujinti korteles, norint toliau naudotis 4G ir 5G ryšiu.

Kaip skelbta anksčiau, „Bitė“ šiemet 3G ryšio technologiją jau išjungė Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse.

Visoje Lietuvoje bendrovė senąjį ryšį išjungs iki šių metų gruodžio 1 d.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų